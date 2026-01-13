Να εφαρμοστεί ο νόμος ζητά ο Γεωργιάδης για τα μπλόκα: «Κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται»

«Εγώ δεν ξέρω κανέναν να θέτει όρο στον Πρωθυπουργό τι θα πει, κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται», δήλωσε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Αδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την άρνηση των μπλόκων της Πανελλαδικής Επιτροπής να προσέλθουν στη σημερινή Τρίτη 13/01/2026 συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυβέρνηση σε αγρότες: Επαναστατική γυμναστική τέλος, ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή

Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον Realfm 97,8, ανέφερ: «Έχει περάσει προ πολλού η κόκκινη γραμμή. Τα μέτρα έχουν εξειδικευτεί μια χαρά. Υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς χαμηλή φορολογία, χωρίς κλειδωμένη χαμηλή τιμή στο ρεύμα. Γιατί μια επαγγελματική ομάδα να παίρνει δια της βίας ό,τι θέλει;».

Η απόφαση των αγροτών της Αχαΐας για τη συνάντηση στο Μαξίμου

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά Πρωθυπουργός είναι, δεν μπορεί να περιμένει. Αν νομίζει κανείς ότι το κράτος είναι αδύναμο, κάνει λάθος. Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θέλω τη βία, γιατί αυτό επιδιώκουν. Αυτό που επιδιώκουν είναι να στείλουμε τα ΜΑΤ για να λένε η κυβέρνηση μας δέρνει. Υπάρχουν υπεραρκετά εργαλεία», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Επ’ αόριστον μπλόκο αγροτών στο Αγγελόκαστρο, αποφάσεις για νέες κινητοποιήσεις

«Η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα»

«Το κράτος έχει πάρα πολλά όπλα στη διάθεσή του, το μεγαλύτερο είναι η εφαρμογή του νόμου. Η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα με βαριές ποινικές και αστικές συνέπειες. Το τρακτέρ δεν στο επιδότησε το κράτος για να κλείνεις τον δρόμο και να ταλαιπωρείς την οικονομία» επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης και προσέθεσε: «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη, έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή, δημοκρατικότητα και γενναιοδωρία, οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν» ανέφερε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «στην αρχή αντιμετώπισα κι εγώ με μια συμπάθεια τις αγροτικές κινητοποιήσεις λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Αυτή η αρχική συμπάθεια έχει εξαφανιστεί, γιατί έχουν πληρωθεί τα πάντα, δεν έχουν καμία δικαιολογία να ταλαιπωρούν» και υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει μια έκφραση και ενιαία αιτήματα από το αγροτικό κίνημα. Αν ψάξεις θα καταλάβεις το πρωτοφανές. Άλλα αιτήματα έχουν οι αγρότες της Κρήτης, άλλα της Λάρισας, άλλα των Σερρών και άλλα του Αγρίνιου, πολλές φορές είναι και αντίθετα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



