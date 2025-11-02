NBA: Εξαιρετικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Κινγκς

02 Νοέ. 2025 10:41
Pelop News

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να κερδίσουν τους Σακραμέντο Κινγκς παρά την τρομερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Fiserv Forum. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 135-133 στο Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 26 πόντους με 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σακραμέντο Κινγκς, όμως το βάθος και η ποιότητα του ρόστερ των αντιπάλων του έκρινε την αναμέτρηση. Μοναδικός άξιος συμπαραστάτης του Greek Freak ήταν ο Κούζμα με 22 πόντους.

Οι Ντε Ρόζαν, Λαβίν, Σρέντερ, Σαμπόνις και Γουέστμπρουκ ήταν εξαιρετικοί στον αγώνα με τους Μπακς και κατάφεραν να υποτάξουν το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς, που ξεκίνησε εντυπωσιακά στο παιχνίδι, όμως δεν είχε την ανάλογη συνέχεια.

Ο Μάιλς Τέρνερ ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι κατώτερος των περιστάσεων, μιας και είχε 9 πόντους. Οι Μπακς δεδομένα περιμένουν πολύ περισσότερα πράγματα από τον Αμερικάνο ψηλό για να έχουν ελπίδες για κάτι καλό στη φετινή χρονιά του NBA.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ: Τρεντ 17 (4/6 τρίποντα, 2 ασίστ), Αντετοκούνμπο 26 (11 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Τέρνερ 9 (3/4 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Γκριν 17 (4/10 τρίποντα), Ρόλινς 16 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Πόρτις 16 (2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πρινς 3 (1), Κούζμα 22, Άντονι 3 (5 ασίστ), Κόφι 4, Σιμς

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ: ΝτεΡόζαν 29 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμπόνις 24 (13 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κάρντγουελ 2, ΛαΒιν 31 (6/13 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σρούντερ 24 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουέστμρουκ 12 (0/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρεϊνό, Κλίφορντ, Έλις 3 (1), Γιούμπανκς 10
