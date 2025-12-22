Νέο ρεκόρ όλων των εποχών για την τιμή του χρυσού

Ο χρυσός καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό λόγω προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, ενώ το ασήμι σημειώνει άνοδο 138% χάρη σε επενδυτική και βιομηχανική ζήτηση.

22 Δεκ. 2025 8:16
Η τιμή του χρυσού κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στις ασιατικές αγορές, φθάνοντας τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο. Η άνοδος αποδίδεται στις προσδοκίες πολλών επενδυτών για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) κατά το 2026.

Πρόσφατα οικονομικά δεδομένα από τις ΗΠΑ υποδηλώνουν αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και επιβράδυνση του πληθωρισμού, παράγοντες που ενισχύουν την πιθανότητα νέων μειώσεων επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα.

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προοπτικές για το ασήμι, το οποίο συνδυάζει επενδυτική ελκυστικότητα με ισχυρή βιομηχανική ζήτηση. Αρκετοί αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω άνοδο προς τα 80-90 δολάρια ανά ουγγιά, με κινητήριες δυνάμεις την ενεργειακή μετάβαση, την αυξημένη χρήση σε φωτοβολταϊκά συστήματα και τα περιορισμένα αποθέματα.

Από την αρχή του έτους, η τιμή του ασημιού έχει σημειώσει άνοδο 138%, υπεραποδίδοντας σημαντικά σε σχέση με τον χρυσό, χάρη σε μαζικές επενδυτικές εισροές και διαρκείς περιορισμούς στην προσφορά.

 

