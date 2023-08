Νέο βίντεο των χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια – Αναρτήθηκε σε twitter λογαριασμό

Νέο βίντεο των χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια δημοσιεύτηκε στα social media και συγκεκριμένα, στο twitter.

Ένα νέο βίντεο από τη φονική επίθεση των Κροατών χούλιγκαν και των Ελλήνων συνεργών τους στη Νέα Φιλαδέλφεια έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο, που έχει αναρτηθεί σε λογαριασμό στο Twitter ( http://hooligans.cz )όπου ανεβάζουν βίντεο και εικόνες οργανωμένοι οπαδοί από όλο τον κόσμο, δείχνει την επίθεση των χούλιγκαν έξω από το γήπεδο και όσα ακολούθησαν.

