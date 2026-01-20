Νταβός: Με γυαλιά ηλίου ο Εμανουέλ Μακρόν λόγω του προβλήματος στο μάτι του

«Σας ζητώ συγγνώμη για την άσχημη εμφάνιση του ματιού μου» είχε πει στην αρχή της ομιλίας του. «Φυσικά, είναι κάτι εντελώς ακίνδυνο».

20 Ιαν. 2026 17:16
Pelop News

Φορώντας γυαλιά ηλίου πραγματοποιεί τις συναντήσεις του αλλά την ομιλία του στο Νταβός ο Εμανουέλ Μακρόν.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε πριν μερικές ημέρες με πρησμένο και κόκκινο μάτι στην ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. «Σας ζητώ συγγνώμη για την άσχημη εμφάνιση του ματιού μου» είχε πει στην αρχή της ομιλίας του. «Φυσικά, είναι κάτι εντελώς ακίνδυνο».

Από τότε, ο Μακρόν εμφανίζεται με γυαλιά ηλίου.

Η ομιλία του στο Νταβός
Ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την ομιλία του στο World Economic Forum στο Νταβός υποστήριξε ότι είναι πλέον σαφές πως η διεθνής κοινότητα εισέρχεται σε μια φάση «αστάθειας και ανισορροπίας», τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και από οικονομικής σκοπιάς.

«Αρκεί να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα» ανέφερε, κάνοντας λόγο για μια εμφανή «στροφή προς τον αυταρχισμό», αλλά και για τις πολεμικές συγκρούσεις που εξακολουθούν να μαίνονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη μέσα στο 2024.

«Η σύγκρουση έχει πλέον κανονικοποιηθεί», τόνισε, προειδοποιώντας για τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης.

