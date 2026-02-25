Ο Αίολος Αγυιάς συγχαρητήρια σε Βερβίτα και Γκούια

Η ανακοίνωση του Αίολου Αγυιάς αναφέρει τα εξής:

“Οι αθλητές μας του Παιδικού Α’ Βερβίτας Δημήτρης και Ταξιάρχης Γκούιας το τριήμερο της Αποκριάς συμμετείχαν με την ομάδα του Κλιμακίου της ΕΣΚΑ-Η στην προκριματική φάση του Πανελληνίου τουρνουά των Ενώσεων της ΕΟΚ που έγινε στα Χανιά.

Με την πολύ καλή αγωνιστική παρουσία τους, οι δυο παίκτες μας, βοήθησαν στην πρόκριση της ομάδας της ΕΣΚΑ-Η στο Final-6 του Πανελληνίου πρωταθλήματος Ενώσεων που θα διεξαχθεί τον Μάιο.

Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και πάντα επιτυχίες”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



