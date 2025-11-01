Ο Ανδρουλάκης στη Λάρισα: Ανοίγει διάλογο με τους αγρότες για την κρίση στον πρωτογενή τομέα

Στη Θεσσαλία περιοδεύει το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας διάλογο με αγρότες και κτηνοτρόφους που δοκιμάζονται από την ευλογιά και τις καθυστερημένες ενισχύσεις. Από τη Λάρισα, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της κρίσης στον πρωτογενή τομέα και παρουσίασε το αγροτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ανδρουλάκης στη Λάρισα: Ανοίγει διάλογο με τους αγρότες για την κρίση στον πρωτογενή τομέα
01 Νοέ. 2025 9:36
Pelop News

Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιοδεύει αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλία, με στόχο να βρεθεί δίπλα στους αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε δεινή θέση μετά τις τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου λόγω της ευλογιάς και τη μη καταβολή ενισχύσεων εξαιτίας του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το απόγευμα του Σαββάτου, στη Λάρισα, πραγματοποιεί ανοιχτή εκδήλωση με αγρότες απ’ όλη τη χώρα, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική ανάπτυξη.

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα της Ε.Ε. που δεν πλήρωσε τους αγρότες της»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επαναλαμβάνει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος, τονίζοντας ότι «χιλιάδες αγρότες τιμωρούνται χωρίς να φταίνε» και πως η χώρα κινδυνεύει «με νέο μνημόνιο για τον πρωτογενή τομέα».

«Μέχρι και χθες, 31 Οκτωβρίου, η Ελλάδα μπορούσε να καταβάλει το 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, όπως κάθε χώρα της Ε.Ε. Και όμως – σήμερα είμαστε η μοναδική χώρα που δεν πλήρωσε τους αγρότες της», τόνισε, σημειώνοντας ότι 500 εκατομμύρια ευρώ δεν πιστώθηκαν, ενώ αν προστεθούν οι περσινές απλήρωτες υποχρεώσεις, το ποσό ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

«Η ευλογιά δεν ήταν ατυχία – ήταν αποτέλεσμα λαθών και ψεμάτων»

Ο Ν. Ανδρουλάκης στάθηκε στις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τη διαχείριση της επιδημίας ευλογιάς, που έχει οδηγήσει σε καταστροφή 1.524 εκμεταλλεύσεων και θανατώσεις σχεδόν 388.000 ζώων.

«Η ευλογιά δεν ήταν φυσικό φαινόμενο, αλλά μια αλυσίδα λαθών, παραλείψεων και ψεμάτων. Μια πολιτική ανευθυνότητας που γονάτισε έναν ολόκληρο παραγωγικό κόσμο», υπογράμμισε, ζητώντας πλήρεις αποζημιώσεις, κάλυψη χαμένου εισοδήματος, επιδότηση κόστους καραντίνας και προκαταβολή 70% μέσα σε 30 ημέρες.

Επέκρινε, επίσης, την κυβέρνηση γιατί δεν αξιοποίησε την ευρωπαϊκή δυνατότητα ενίσχυσης με το μέτρο de minimis ύψους 50.000 ευρώ ανά παραγωγό.

Το αγροτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αναλυτικά το αγροτικό πρόγραμμα του κόμματος, που εστιάζει σε εννέα βασικούς άξονες:

  • Προστασία της αγροτικής γης από funds και κατασχέσεις,
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση νέων αγροτών,
  • Ενίσχυση των νέων στην ύπαιθρο με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία,
  • Μείωση κόστους παραγωγής μέσω ανώτατων τιμών σε εφόδια και «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου»,
  • Ενεργειακή αυτονομία με επιδοτούμενες εγκαταστάσεις ΑΠΕ,
  • Θεσμική θωράκιση του ΟΠΕΚΕΠΕ με αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής στελεχών,
  • Ψηφιοποίηση του ΕΛΓΑ και των δηλώσεων,
  • Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που παραμένει ανενεργός από το 2011,
  • και διαφάνεια – δημόσια λογοδοσία σε όλες τις ενισχύσεις και αποζημιώσεις.

«Δεν θα επιτρέψουμε τα χωριά μας να γίνουν χωριά-φαντάσματα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου και η επιστροφή των νέων στον αγροτικό τομέα.
