Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

O Ανδρουλάκης θα χάσει, αλλά δεν θα φύγει
31 Μαρ. 2026 18:52
Οταν ξεκίνησα τη συνεργασία μου με την «Π», το πρώτο μου κείμενο αφορούσε την εμμονή μέρους του ΠΑΣΟΚ να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ. Είχα εξηγήσει ότι αυτό ήταν λάθος και πως θα έπρεπε η θέση του ΠΑΣΟΚ να είναι: «Αν ο λαός πει όχι στις αυτοδυναμίες, δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη».

Υποστήριξα ότι σε αυτή την περίπτωση, ένα μέρος Πασόκων, που ψηφίζουν αναγκαστικά ΝΔ γιατί δεν θέλουν πολιτική αναστάτωση, θα επέστρεφαν σε αυτό.

Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όμως, αυτή η άποψη πετάχτηκε στα σκουπίδια. Και έμειναν μόνο ψέματα και λεονταρισμοί. Για παράδειγμα, ενώ η ΝΔ απέχει 6% από την αυτοδυναμία, στο ΠΑΣΟΚ σοβαρά υποστηρίζουν ότι μπορούν να βγουν πρώτο κόμμα «έστω με μία ψήφο», ενώ απέχουν 18 μονάδες από αυτήν.

Επιπλέον, όταν τους ρωτάς εφόσον βγουν πρώτο κόμμα με ποιον θα συνεργαστούν, λένε «με όποιον αποδεχθεί το πρόγραμμά μας». Τι να σχολιάσεις εδώ; Μόνο ότι μας λένε πως η ακυβερνησία είναι η επιλογή τους.

Ομως στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ υπάρχει είδηση και αυτή είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ μετά τη (βέβαιη) ήττα του στις εκλογές του 2027. Από τώρα μεθοδεύει την παραμονή του, με κινήσεις όπως ο έλεγχος του Συνεδρίου, η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου και πολλά ακόμη στο παρασκήνιο.

Ο λόγος είναι απλός. Στις εκλογές, ο Ανδρουλάκης θα είναι μόλις 48 ετών. Γνωρίζοντας ότι ο Μητσοτάκης θα κυβερνήσει για τελευταία φορά δεν βλέπει τον λόγο να μην είναι αυτός που θα διεκδικήσει, στα 52 του, την πρωθυπουργία, απέναντι σε μια «άλλη» ΝΔ που, χωρίς τον Μητσοτάκη, μπορεί και να σπαράσσεται.

Ολοι οι δελφίνοι στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, που ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το κόμμα το 2027 λογαριάζουν χωρίς τα σχέδια Ανδρουλάκη, ο οποίος απλώς επιθυμεί ένα βελτιωμένο ποσοστό για να πει: «Συνεχίζουμε». Θα παραιτηθεί μόνο αν το ΠΑΣΟΚ υποστεί συντριβή, αλλά αυτό μάλλον θα αποφευχθεί.

Με Ανδρουλάκη και μετά το 2027 το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν. Και με τους δελφίνους να έχουν απομονωθεί, γιατί το κόμμα ελέγχεται απόλυτα από αυτόν.

