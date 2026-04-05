Ο Αθηνόδωρος δύο μετάλλια και πολλές διακρίσεις στο Μεσολόγγι

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου συμμετείχε δυναμικά στον 78ο Δρόμο Θυσίας που πραγματοποιήθηκε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου 9,4 χιλιομέτρων, που διεξήχθη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Εξοδο, αποτίοντας φόρο τιμής στον αγώνα και τη θυσία των προγόνων μας.

Με μεγάλη συμμετοχή δρομέων από το Αίγιο, η παρουσία του Αθηνόδωρου είχε ως κύριο στόχο όχι μόνο την αγωνιστική διάκριση, αλλά κυρίως τη συμμετοχή και την τιμητική εκπροσώπηση της ιστορικής αυτής επετείου.

Η αποστολή του Αθηνόδωρου ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς ο μεγάλος νικητής του αγώνα ήταν ο Αιγιώτης αθλητής Δημήτρης Τασσόπουλος, ο οποίος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στις γυναίκες, εξαιρετική ήταν η εμφάνιση της Έμυς Σαπίου, η οποία κατέκτησε την 3η θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δρομέων του Αθηνόδωρου είναι:

🥇Τασσόπουλος Δημήτριος – 30:55

🥉Έμυ Σαπίου – 38:24

🔹Αρβανίτης Παναγιώτης – 38:24

🔹Αργυριάδης Νεκτάριος – 39:47

🔹Κατσαρός Τρύφωνας – 44:58

🔹Βούλγαρη Μαρία – 45:13

🔹Πετρόπουλος Θεοφάνης – 52:01

🔹Τσαχρίδου Κωνσταντίνα – 54:22



Η ανακοίνωση του Αθηνόδωρου αναφέρει τα εξής: «Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους δρομείς του Αθηνόδωρου για τις πολύ καλές εμφανίσεις τους, καθώς τίμησαν για ακόμη μία φορά τον σύλλογο και την πόλη του Αιγίου με το ήθος και την προσπάθειά τους. Ιδιαίτερη χαρά μας προκάλεσε η έντονη παρουσία Αιγιωτών δρομέων στην πόλη του Μεσολογγίου, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η οικογένεια του «Αθηνόδωρου» συνεχώς μεγαλώνει, αγκαλιάζοντας όλο και περισσότερους φίλους του δρομικού κινήματος».

