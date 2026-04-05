Ο Αθηνόδωρος μακρινές ρίψεις και ρεκόρ στην Τρίπολη

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε το Σάββατο 4 Απριλίου στο Κύπελλο ρίψεων αναπτυξιακών κατηγοριών στην Τρίπολη, το γκρουπ των ρίψεων του Αθηνόδωρου Αιγίου, κατακτώντας 8 μετάλλια (4 χρυσά, 3 αργυρά, ένα χάλκινο) και πραγματοποιώντας ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα (4 ατομικά ρεκόρ, 4 ρεκόρ συλλόγου και 4 αθλητές με διπλή διάκριση).

Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες του Αιγιώτικου συλλόγου πραγματικά έλαμψαν στο ΔΑΚ Τρίπολης, πραγματοποιώντας μία από τις πιο επιτυχημένες εμφανίσεις στις αναπτυξιακές κατηγορίες ρίψεων.

Επιτυγχάνοντας, μάλιστα, και 4 όρια για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ16, η ομάδα του Αθηνόδωρου απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: