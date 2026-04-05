Ο Αθηνόδωρος μακρινές ρίψεις και ρεκόρ στην Τρίπολη

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε το Σάββατο 4 Απριλίου στο Κύπελλο ρίψεων αναπτυξιακών κατηγοριών στην Τρίπολη, το γκρουπ των ρίψεων του Αθηνόδωρου Αιγίου, κατακτώντας 8 μετάλλια (4 χρυσά, 3 αργυρά, ένα χάλκινο) και πραγματοποιώντας ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα (4 ατομικά ρεκόρ, 4 ρεκόρ συλλόγου και 4 αθλητές με διπλή διάκριση).
Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες του Αιγιώτικου συλλόγου πραγματικά έλαμψαν στο ΔΑΚ Τρίπολης, πραγματοποιώντας μία από τις πιο επιτυχημένες εμφανίσεις στις αναπτυξιακές κατηγορίες ρίψεων.
Επιτυγχάνοντας, μάλιστα, και 4 όρια για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ16, η ομάδα του Αθηνόδωρου απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αναστασία Ξενόφου (2011) – Κ16
Ακόντιο: 33.60 PB – Χρυσό
Σφαίρα: 10.66 PB – Αργυρό
2 ατομικά ρεκόρ
2 ρεκόρ συλλόγου
2 επιτεύξεις ορίων για το Πανελλήνιο Κ16
Βασίλειος Θεοφυλακτόπουλος (2011) – Κ16
Σφαίρα: 11.70 – Χρυσό
Δίσκος: 42.30 PB – Χρυσό
1 ατομικό ρεκόρ
1 ρεκόρ συλλόγου
Επίτευξη ορίου για το Πανελλήνιο Κ16 στον δίσκο
Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης (2011) – Κ16
Ακόντιο: 40.83 – Αργυρό
Δίσκος: 35.56 – Χάλκινο
Επίτευξη ορίου για το Πανελλήνιο Κ16 στο ακόντιο
Ζωή Ραμπαβίλα (2013) – Κ16
Δίσκος Κ16: 22.84 – Αργυρό
Δίσκος Κ14: Χρυσό (Τιμητική διάκριση)
Διπλή διάκριση και εντυπωσιακή παρουσία.
Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος (2010) – Κ18
Δίσκος: 28.56 PB – 8η θέση
Ακόντιο: 31.12 – 8η θέση
Ατομικό ρεκόρ στη δισκοβολία
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News