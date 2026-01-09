Ο αθλητικός συντάκτης που θα λάβει μέρος στο Survivor

Συμμετείχε τα τελευταία επτά χρόνια στις αθλητικές εκπομπές του MEGA

09 Ιαν. 2026 13:39
Pelop News

Πρεμιέρα θα κάνει την Κυριακή (11/1, 21.00) το νέο Survivor και τη φετινή σεζόν το γνωστό ριάλιτι θα έχει τη συμμετοχή ενός αθλητικογράφου.

Ο λόγος για τον 29χρονο Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος την τελευταία επταετία συμμετείχε στις αθλητικές εκπομπές του MEGA.
«Μια δυναμική προσωπικότητα, με έντονη παρουσία στον χώρο του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, που διαθέτει πειθαρχία, ευαισθησία και αυθεντικότητα. Ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο παίζοντας σε τοπικές ομάδες και πρωταθλήματα και σπούδασε Αθλητική Δημοσιογραφία.

Είναι αθλητικογράφος σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου αξιοποιεί την επικοινωνιακή του άνεση, τη γνώση του αθλητικού χώρου και τον άμεσο τρόπο έκφρασής του. Στον ελεύθερο χρόνο του χαλαρώνει φτιάχνοντας παζλ και Lego, δραστηριότητες που τον βοηθούν να συγκεντρώνεται και να αποφορτίζεται», αναφέρεται στην παρουσίαση του σταθμού για τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο».

