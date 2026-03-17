Βιωματικές εκπαιδεύσεις σε 7 σχολεία και ένα στρατόπεδο της Αχαΐας

Στόχος να χτίσουμε μια ισχυρή κουλτούρα υπεύθυνης οδήγησης

Θετική μεταβολή στη στάση των μαθητών απέναντι στην οδική ασφάλεια

Με αφορμή την Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, 16-22 Μαρτίου, η Ολυμπία Οδός σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποιούν νέο κύκλο εκπαιδεύσεων του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής «Η Ζωή δεν έχει undo». Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα σε γυμνάσια και λύκεια της Κάτω Αχαΐας, της Πάτρας, του Αιγίου και στο στρατόπεδο Α. Μουζάκη (ΚΕΤΧ) Πάτρας.

Μέσω του βιωματικού προγράμματος, οι μαθητές, με τη χρήση ειδικών γυαλιών, αντιλαμβάνονται πόσο εύκολο είναι να κάνει κανείς μοιραία λάθη, όταν βρίσκεται σε κατάσταση μέθης. Παράλληλα, με τη βοήθεια ειδικών προσομοιωτών βιώνουν την αίσθηση της σύγκρουσης και της ανατροπής του αυτοκινήτου. Ο στόχος είναι να χτίσουμε μια ισχυρή κουλτούρα υπεύθυνης οδήγησης στους νέους.

Το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «Η Ζωή δεν έχει undo» ξεκίνησε το 2019. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει πάνω από 18.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί από περίπου 157 σχολεία της Ηλείας, της Αχαΐας και της Κορινθίας.

Με βάση στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους μαθητές με ερωτηματολόγια του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για την οδική ασφάλεια μέχρι σήμερα, προκύπτει σημαντική απόκλιση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μόλις το 26,5% των μαθητών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί πάντα ζώνη όταν κάθεται στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. αγγίζει το 75,5%. Μετά την παρακολούθηση της εκπαίδευσης το 68,3% των μαθητών απάντησε ότι η χρήση της είναι απαραίτητη. Γενικότερα, σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρωθεί πριν και μετά την εκπαίδευση καταγράφεται μια πιο ουσιαστική κατανόηση των κινδύνων.

Η ανάγκη των εκπαιδεύσεων οδικής ασφάλειας καταδεικνύεται και από τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου για την υπεύθυνη οδήγηση που διεξάγει κάθε χρόνο το Ίδρυμα VINCI Autoroutes. Συγκεκριμένα το 2025 η έρευνα κατέγραψε πως τα ποσοστά οδήγησης με απόσπαση προσοχής εξακολουθούν να είναι υψηλά:

Το 82% των οδηγών χρησιμοποιεί smartphone ή ρυθμίζει το GPS ενώ οδηγεί.

Το 67% μιλάει στο τηλέφωνο.

Το 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα κειμένου ή email.

Το 81% δηλώνει ότι μερικές φορές στρέφει το βλέμμα του εκτός του δρόμου για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα όταν οδηγεί.

