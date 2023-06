Ο Γιώργος Παπανδρέου «κριτής μαγειρικής» σε ισραηλινή εκπομπή – Γυρίσματα στην Πάτρα!

Μια… τυχαία συνάντηση στη Μαρίνα της Πάτρας είχαν ο Γιώργος Παπανδρέου και τα στελέχη της ισραηλινής ταξιδιωτικής εκπομπής “The Best in the World”. Και κάπως έτσι, ο πρώην πρωθυπουργός έγινε… κριτής μαγειρικής!

Το… συναπάντημα ανέβασε ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου στο Facebook. Δεν ήταν ο μοναδικός κριτής στον διαφορετικό διαγωνισμό μαγειρικής. Μαζί του ήταν και δυο παιδιά από την Πάτρα, η Καλομοίρα και ο Δημήτρης.

Ο Γιώργος Παπανδρέου χαρακτήρισε τη συνάντηση «μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσω την πόλη μας και ολόκληρο τον νομό, ως τουριστικό προορισμό υψηλής ποιότητας, σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι αυτή του Ισραήλ».

«Η Αχαΐα, όπως κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει τεράστιες δυνατότητες, αρκεί να πιστέψουμε σε αυτές και να επενδύσουμε στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα», σημείωσε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Όλη η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου

Μια αναπάντεχη συνάντηση στην Μαρίνα της Πάτρας με το συνεργείο της ισραηλινής ταξιδιωτικής εκπομπής “The Best in the World” που μου ζήτησαν να συμμετάσχω σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό μαγειρικής ως κριτής, μαζί με δύο νέα παιδιά από την Πάτρα, την Καλομοίρα και τον Δημήτρη, μου έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσω την πόλη μας και ολόκληρο τον νομό, ως τουριστικό προορισμό υψηλής ποιότητας, σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι αυτή του Ισραήλ.



Η Αχαΐα, όπως κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει τεράστιες δυνατότητες, αρκεί να πιστέψουμε σε αυτές και να επενδύσουμε στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.