Ο καιρός αγριεύει! Νέα πτώση της θερμοκρασίας, τι προβλέπεται για τα Χριστούγεννα, ΒΙΝΤΕΟ

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε ότι αναμένονται δύο διαταραχές

20 Δεκ. 2025 17:12
Ο καιρός αγριεύει! Βροχές, κακοκαιρία και πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται από σήμερα (20.12.25) σύμφωνα με τις προγνώσεις για τις επόμενες μέρες και για τις μέρες των Χριστουγέννων.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε ότι αναμένονται δύο διαταραχές. «Η πρώτη από σήμερα έως και αύριο με βροχές στα κεντρικά και νότια και η άλλη από την Τρίτη απόγευμα έως το πρωί Χριστουγέννων με βροχές κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο».

«Βροχές θα έχουμε και στην Αττική κυρίως Τρίτη βράδυ και την Τετάρτη Παραμονή Χριστουγέννων» σημειώνει.

«Ανήμερα τα Χριστούγεννα οι βροχές θα κρατάνε στο ανατολικό Αιγαίο και στη Δυτική Ελλάδα με πρόσκαιρη βελτίωση» τονίζει.

«Κάποια χιόνια θα έχουμε στα βουνά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα, αλλά ας θυμίσουμε για άλλη μια χρονιά το πόσο απαραίτητες μας είναι οι αλυσίδες» συμπληρώνει.

Η θερμοκρασία θα είναι κανονική για την εποχή και οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

«Οδηγούμε με προσοχή, δεν εκνευριζόμαστε και φυσικά δεν οδηγούμε όταν έχουμε πιεί τα κρασιά και τα τσίπουρά μας» καταλήγει.

