Ο καιρός αύριο Παρασκευή: Βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες πριν τη σταδιακή βελτίωση – Πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια

Με τοπικές βροχές και παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα ξεκινήσει η Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο έως το μεσημέρι, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους 15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ανατολικά και τα βόρεια έως το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στο Ιόνιο, βελτίωση από το μεσημέρι.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια: Βροχές με εξασθένηση το απόγευμα.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη από το απόγευμα.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, ενισχυμένοι άνεμοι.

