O Κωνσταντέλιας πάνω από Μπέλιγχαμ και Γκάβι!

Αρέσει και με το… παραπάνω ο Γιάννης Κωνσταντέλιας!

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν πέρυσι με τη φανέλα του «δικεφάλου του βορρά» προκαλώντας το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων συλλόγων της Ευρώπης.

Φυσικά ο 20χρονος ποδοσφαιριστής θα βρεθεί και στους υποψηφίους για το βραβείο του Golden Boy του 2023, το οποίο καθορίζεται από ψηφοφορία μεταξύ δημοσιογράφων, στην οποία ο Κωνσταντέλιας φιγουράρει μέχρι στιγμής στη δεύτερη θέση με το 10, 8% των ψήφων!

Το τιμητικότερο της υπόθεσης είναι ότι ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, βρίσκεται στη συγκεκριμένη ψηφοφορία πάνω από τον Τζουντ Μπέλιγκχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Γκάβι της Μπαρτσελόνα, τον Γκαρνάτσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Αρντά Γκιουλέρ, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Τζαμάλ Μουσιάλα.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν ο Κωνσταντέλιας κατέγραψε 37 συμμετοχές πετυχαίνοντας τρία τέρματα, ενώ καθήλωσε και με την εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση!

Golden Boy 2023 – the results of the public vote at the moment:

🇩🇪Jamal Musiala – 64,9%

🇬🇷Giannis Konstantelias – 10,8%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jude Bellingham – 5,4%

🇪🇸Alejandro Balde – 3,5%

🇮🇪Evan Ferguson – 2,6%

🇲🇦Bilal El Khannouss – 2,1%

🇮🇹Fabio Miretti – 1,6%

🇹🇷Arda Güler – 1,4%

🇫🇷Mathys Tel -… pic.twitter.com/MGTvSWpqrz

