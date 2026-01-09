Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι κι επίσημα παίκτης του Άρη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν βρήκε πολύ χρόνο συμμετοχής φέτος στον Ολυμπιακό και οι Πειραιώτες αποφάσισαν να ανάψουν το “πράσινο φως” για το δανεισμό του μέχρι το τέλος της σεζόν στον Άρης Betsson. Ο 28χρονος σέντερ θα αγωνιστεί έτσι και σε τρίτη ελληνική ομάδα, μετά τον Παναθηναϊκό και τους Πειραιώτες, με τους “κίτρινους” να κάνουν πια κι επίσημη την απόκτησή του.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι κι επίσημα παίκτης του Άρη
09 Ιαν. 2026 13:14
Pelop News

Στον Άρη Betsson θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με τους “κίτρινους” να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνούς σέντερ με τη μορφή του δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν βρήκε πολύ χρόνο συμμετοχής φέτος στον Ολυμπιακό και οι Πειραιώτες αποφάσισαν να ανάψουν το “πράσινο φως” για το δανεισμό του μέχρι το τέλος της σεζόν στον Άρης Betsson. Ο 28χρονος σέντερ θα αγωνιστεί έτσι και σε τρίτη ελληνική ομάδα, μετά τον Παναθηναϊκό και τους Πειραιώτες, με τους “κίτρινους” να κάνουν πια κι επίσημη την απόκτησή του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης
Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο μέσω δανεισμού από τον Ολυμπιακό, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι γεννηθείς στις 20 Νοεμβρίου του 1997 στην Αθήνα, και με ύψος 2.08μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο νέος αθλητής της ομάδας μας φοίτησε στο λύκειο Dominican High School, με το οποίο κατέκτησε το πολιτειακό πρωτάθλημα.

Στην κολεγιακή καριέρα του, αγωνίστηκε στο University of Dayton. Το 2018 επιλέχθηκε στο νούμερο 60 του ντραφτ του ΝΒΑ από τους Philadelphia 76ers, οι οποίοι τον παραχώρησαν με ανταλλαγή στους Dallas Mavericks. Το 2019 φόρεσε τη φανέλα των Los Angeles Lakers, με τους οποίους το 2020 στέφθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ. Την ίδια στιγμή, αγωνίστηκε και στη θυγατρική ομάδα των Lakers, South Bay Lakers, στους οποίους μέτρησε 14.1 πόντους και 7.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο Αντετοκούνμπο «μοίρασε» τη σεζόν 2020-21 μεταξύ Los Angeles Lakers και South Bay Lakers και το καλοκαίρι του 2021 επέστρεψε στην Ευρώπη, για λογαριασμό της ASVEL. Με τη γαλλική ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αγωνίστηκε στη Euroleague.

Τον Οκτώβριο του 2022 επέστρεψε στο ΝΒΑ και τους Chicago Bulls, αγωνιζόμενος στη θυγατρική τους ομάδα, Windy City Bulls, με 11.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στα μέσα της σεζόν 2022-23 υπέγραψε στη Fenerbahce Beko, όπου παρέμεινε έως το τέλος της περιόδου. Το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, στον οποίο αγωνίστηκε για 1.5 χρόνο, κατακτώντας τον τίτλο της Euroleague και το ελληνικό πρωτάθλημα. Στα μέσα της περασμένης σεζόν μετακόμισε στην ισπανική Murcia και το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, ο Κώστας Αντετοκούνμπο κατέκτησε το 2016 το χάλκινο μετάλλιο με την U20 (Β’ κατηγορία). Τα τελευταία χρόνια αποτελεί μέλος της Εθνικής Ανδρών, με την οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2025, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:42 Νέος τρόπος για απαλλαγή από τον στρατό – Τι αναφέρει το νομοσχέδιο
15:34 Τα στρατηγικά έργα LIFE συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πράσινης Ευρώπης.
15:18 Συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια χωρίς καταβολή 6.000 ευρώ
15:10 Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονου αστυνομικού μέσα στα κρατητήρια
15:02 Πέρασε με την απαιτούμενη πλειοψηφία η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur
14:54 Ζαχάροβα: Ο Τραμπ απελευθέρωσε δύο Ρώσους από το τάνκερ που κατέλαβαν οι ΗΠΑ στον Ατλαντικό
14:46 Κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Κύπρο για το βίντεο με τις μίζες: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες, αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία»
14:38 Συνελήφθη 17χρονος μαθητής σε Λύκειο του Πύργου με μαχαίρι – «πεταλούδα»
14:30 Η Μαρία Καρυστιανού απλώνει «δίχτυα» στην περιοχή μας: Ποια γνωστά πρόσωπα τη στηρίζουν στην Αχαΐα
14:21 Κραν Μοντανά: Αμίλητοι στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ
14:13 Νίκος Νικολόπουλος: Έχω πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού
13:54 Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών στη Γαστούνη – Ταυτοποιήθηκαν πέντε δράστες, συνελήφθη μία γυναίκα
13:46 Πάπας Λέων: «Ο πόλεμος ξαναήρθε στην μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται»
13:45 Παναχαϊκή – Ζάκυνθος: Αλλαξε ο διαιτητής μετά από αίτημα των φιλοξενούμενων!
13:39 Ο αθλητικός συντάκτης που θα λάβει μέρος στο Survivor
13:38 Οι ΣΦήγΚΕΣ επιστρέφουν και το προτιμούν… Ξανθό!- Νέα «βαφή», το ίδιο εκρηκτικό γέλιο
13:31 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ ΦΩΤΟ
13:30 Σάμος: Νεκρή η 7χρονη από το Σουδάν που είχε πέσει από βάρκα με μετανάστες
13:22 Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα
13:14 Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι κι επίσημα παίκτης του Άρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ