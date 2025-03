Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει το Reuters για τα περί απέλασης 240.000 Ουκρανών

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να ανακαλέσει το προσωρινό νομικό καθεστώς περίπου 240.000 Ουκρανών που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Το ρεπορτάζ της Reuters, το οποίο έκανε λόγο για πιθανή αφαίρεση του νομικού καθεστώτος από περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια μετανάστες από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών, χαρακτηρίστηκε ως αναληθές από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Η Λέβιτ τόνισε ότι το ρεπορτάζ βασίστηκε σε ανώνυμες πηγές και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Πρόκειται για άλλη μία ψευδή είδηση από το Reuters, βασισμένη σε ανώνυμες πηγές που δεν έχουν καμία ιδέα για το τι μιλούν», δήλωσε. Επιπλέον, εξήγησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την αναθεώρηση του νομικού καθεστώτος των Ουκρανών ή άλλων μεταναστών που εισήλθαν στις ΗΠΑ μέσω ανθρωπιστικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων σχετικά με τη μετανάστευση και τα ανθρωπιστικά προγράμματα στις ΗΠΑ. Οι Ουκρανοί που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με προσωρινό νομικό καθεστώς (Temporary Protected Status, TPS) έχουν λάβει άσυλο λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της συνεχιζόμενης κρίσης. Η πιθανή αναθεώρηση του καθεστώτος τους έχει προκαλέσει ανησυχίες σε πολλούς, ιδίως σε μια εποχή που η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία.

Η διαψεύση του Λευκού Οίκου υπογραμμίζει την ευαισθησία του ζητήματος και την ανάγκη για ακριβείς πληροφορίες, ιδίως σε θέματα που αφορούν ανθρωπιστικές κρίσεις και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενδείξη ότι το νομικό καθεστώς των Ουκρανών ή άλλων μεταναστών θα αναθεωρηθεί, αλλά το ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ.

This is more fake news from Reuters based on anonymous sources who have no idea what they are talking about.

The truth: no decision has been made at this time. pic.twitter.com/djf0CjTfiD

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 6, 2025