Ο Λεσόρ για τον χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ΦΩΤΟ
Η ανάρτηση του Γάλλου σούπερ-σταρ του Παναθηναϊκού
Η Ελλάδα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.
«Τα παιδιά δεν ήταν πάνω από 30» μαρτυρία φίλου των θυμάτων στο δυστύχημα της Ρουμανίας
Θυμίζουμε ότι σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το βαν στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.
Ο Ματίας Λεσόρ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δημοσίευσε μια εικόνα γεμάτη νόημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.
