Ο Λεσόρ για τον χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ΦΩΤΟ

Η Ελλάδα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

«Τα παιδιά δεν ήταν πάνω από 30» μαρτυρία φίλου των θυμάτων στο δυστύχημα της Ρουμανίας

Θυμίζουμε ότι σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το βαν στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.

Ο Ματίας Λεσόρ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δημοσίευσε μια εικόνα γεμάτη νόημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.



Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



