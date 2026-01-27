Ο Λεσόρ για τον χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ΦΩΤΟ

Η ανάρτηση του Γάλλου σούπερ-σταρ του Παναθηναϊκού

27 Ιαν. 2026 18:55
Pelop News

Η Ελλάδα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

«Τα παιδιά δεν ήταν πάνω από 30» μαρτυρία φίλου των θυμάτων στο δυστύχημα της Ρουμανίας

Θυμίζουμε ότι σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το βαν στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.

Ο Ματίας Λεσόρ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δημοσίευσε μια εικόνα γεμάτη νόημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.
