Ο μεγάλος στόχος του Απόλλωνα, ήττα από τη Δόξα Λευκάδας και αποκλεισμός στο Κύπελλο ΦΩΤΟ

Με 81-71 ηττήθηκε ο Απόλλων από τη Δόξα Λευκάδας στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της β’ φάσης του Κυπέλλου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Απόλλων-Δόξα Λευκάδας 71-81 ΤΕΛΙΚΟ

Πλέον οι «μελανόλευκοι» στρέφουν αποκλειστικά στο πρωτάθλημα της National League 1 και στον μεγάλο στόχο της ανόδου. Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα ο Απόλλων θα παίξει εκτός έδρας με τον Κρόνο, ομάδα που σύμφωνα με τους ειδικούς θα είναι ο βασικός αντίπαλος των «μελανόλευκων» στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Διαιτητές: Καρπάνος, Λιότσος, Ασημάκη

Τα 10λεπτα: 18-16, 35-43, 47-64, 71-81

ΑΠΟΛΛΩΝ (Ελευθεριάδης): Kιέρ 22(1), Χειλάρης 6(1), Παπαφωτίου 2(1), Μανάκας 11, Ανέστης 10(2), Ζούμπος 12(1), Αθανασόπουλος 5(1), Παύλος 3(1)

ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Τερζής): Ρόμπινσον 26(1), Σαχπατζίδης 9(2), Κιούσης 16(2), Άλεν 14(2), Σταυρακούκας 9(1), Φύτρος 3(1), Βισνιέφσκι 4.

