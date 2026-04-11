Ο Ντάνιελ Κρεγκ στον Επιτάφιο της Γλυφάδας – Παρακολούθησε την περιφορά με την οικογένειά του BINTEO

Ανάμεσα στον κόσμο που παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα βρέθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ο Ντάνιελ Κρεγκ, σε μια εμφάνιση που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη, ακόμη κι αν ο ίδιος κινήθηκε με απόλυτα χαμηλούς τόνους. Ο δημοφιλής ηθοποιός του Χόλιγουντ, που έχει ταυτιστεί όσο λίγοι με τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, παρακολούθησε την τελετή μαζί με τη σύζυγό του Ρέιτσελ Βάις και την κόρη του, επιλέγοντας να ζήσει από κοντά μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές του ελληνικού Πάσχα.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο Κρεγκ δεν περιορίστηκε σε μια απλή παρουσία μέσα στο πλήθος, αλλά έδειξε να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περιφορά, καταγράφοντας μάλιστα για αρκετή ώρα εικόνες με το κινητό του. Η σκηνή είχε το δικό της ιδιαίτερο βάρος: ένας διεθνώς αναγνωρίσιμος σταρ του κινηματογράφου, εν μέσω γυρισμάτων στην Ελλάδα, να παρακολουθεί διακριτικά μια πασχαλινή τελετή στη Γλυφάδα, χωρίς επισημότητες και χωρίς σκηνοθετημένη προβολή.

Στην Αθήνα για τη νέα ταινία του Νταμιέν Σαζέλ

Η παρουσία του Ντάνιελ Κρεγκ στην Αθήνα δεν είναι τυχαία. Ο ηθοποιός βρίσκεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Νταμιέν Σαζέλ, η οποία γυρίζεται αυτή την περίοδο στην Αθήνα και την Κέρκυρα. Η «Καθημερινή» είχε γράψει ήδη από τον Μάρτιο ότι ο βραβευμένος σκηνοθέτης του La La Land και του Whiplash πραγματοποιεί γυρίσματα στην ελληνική πρωτεύουσα για νέο φιλμ με τον Κρεγκ, τη Μισέλ Γουίλιαμς και άλλους γνωστούς ηθοποιούς του διεθνούς σινεμά.

Η ίδια παραγωγή συνδέεται και με την Κέρκυρα, όπου επίσης έχουν προγραμματιστεί γυρίσματα, κάτι που εξηγεί γιατί η παρουσία του ηθοποιού στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια σύντομη ιδιωτική επίσκεψη. Αντίθετα, πρόκειται για παραμονή με επαγγελματικό υπόβαθρο, στο πλαίσιο μίας από τις σημαντικότερες ξένες κινηματογραφικές παραγωγές που φιλοξενούνται αυτή την περίοδο στη χώρα.

Μια διακριτική αλλά ηχηρή παρουσία

Η εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στον Επιτάφιο της Γλυφάδας προκάλεσε εύλογα το ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή πρόκειται για έναν σταρ παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και επειδή η παρουσία του δεν είχε τίποτα από το στιλιζαρισμένο ύφος μιας κοσμικής εξόδου. Αντιθέτως, οι αναφορές συγκλίνουν στο ότι κινήθηκε ήρεμα, ανάμεσα στον κόσμο, χωρίς να επιχειρήσει να τραβήξει την προσοχή, παρακολουθώντας την περιφορά σαν ένας ακόμη παρευρισκόμενος.

Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια είναι που κάνει το στιγμιότυπο πιο ενδιαφέρον ειδησεογραφικά. Δεν ήταν μια απλή αναφορά του τύπου «διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στην Ελλάδα». Ήταν μια εικόνα που έφερε σε επαφή έναν διεθνή κινηματογραφικό σταρ με μια από τις πιο αναγνωρίσιμες θρησκευτικές στιγμές της ελληνικής Μεγάλης Εβδομάδας, δίνοντας στο θέμα και μια πιο ανθρώπινη, λιγότερο τουριστική διάσταση.

Η Ελλάδα στο πλάνο μεγάλων παραγωγών

Η παρουσία του Κρεγκ στη Γλυφάδα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Το γεγονός ότι μια ταινία του Νταμιέν Σαζέλ γυρίζεται σε Αθήνα και Κέρκυρα, με ηθοποιούς τέτοιου βεληνεκούς, δεν έχει μόνο πολιτιστικό ενδιαφέρον αλλά και ισχυρό αποτύπωμα για την εικόνα της χώρας ως τόπου παραγωγής και όχι απλώς ως τουριστικού φόντου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στον Επιτάφιο της Γλυφάδας ήταν ένα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την παραμονή του στην Ελλάδα. Και ίσως γι’ αυτό τράβηξε το βλέμμα: γιατί ένωσε τη λάμψη του Χόλιγουντ με μια βραδιά βαθιά ελληνική, σε μια εικόνα που δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω από μια ήσυχη παρουσία μέσα στο πλήθος.





