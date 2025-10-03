Ο πατρινός Καραγκιοζοπαίκτης Κώστας Μακρής, μιλάει στην «Π» για το όνειρο ζωής

Ενα όνειρο ζωής του πατρινού καραγκιοζοπαίκτη Κώστα Μακρή, ιδρυτή του Μαύρου Θεάτρου Πάτρας, μετά από πολλά χρόνια, επιτέλους υλοποιείται. Πρόκειται για την αναβίωση της ιστορικής παράστασης του σπουδαίου Μίμαρου το Σάββατο 4 Οκτωβρίου (ώρα 20:00) στα Ψηλαλώνια και την πραγματοποίηση ημερίδας με τίτλο «Αναβιώνοντας τις απαρχές του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών» την Κυριακή 5 Οκτωβρίου (10:30), στην Αγορά Αργύρη. Τίτλος του διημέρου «Το πρώτο κερί στον μπερντέ».

Ο ΜΙΜΑΡΟΣ

Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο πως η πρώτη παράσταση εξελληνισμένου Καραγκιόζη πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το 1890, από τον Δημήτριο Σαρδούνη, ή Μίμαρο.

Ο Μίμαρος, που θεωρείται ο πρωτεργάτης του «Ελληνα» Καραγκιόζη, δανείστηκε από το Θέατρο Σκιών της Ανατολής τον Καραγκιόζη, άλλαξε τα χαρακτηριστικά, το ύφος και τη φρασεολογία του και δημιούργησε ένα ολόκληρο σύμπαν ηρώων και χαρακτήρων.

Στην Πάτρα, λοιπόν, στη θέση Γκρεμός στα Ψηλά Αλώνια, παρουσιάστηκε το 1890 η πρώτη παράσταση του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, όπως συμφωνούν οι μελετητές και αναφέρεται σε γραπτές μαρτυρίες.

Ηταν η παράσταση «Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις», έργο που έγραψε ο Μίμαρος, δανειζόμενος στοιχεία από τον Αγιο Γεώργιο και τον δράκο.

Το ιστορικό αυτό γεγονός, 135 χρόνια μετά, θα πραγματοποιηθεί ως εκδήλωση αναβίωσης, στο ίδιο ακριβώς σημείο, υπό το φως των κεριών, όπως τότε, εμπλουτίζοντας το πολύτιμο στοιχείο της Αϋλης Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και Λαϊκού Πολιτισμού: Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών και τον Ελληνα Καραγκιόζη.

Η δράση, εκτός από την εκδήλωση αναβίωσης της πρώτης παράστασης, περιλαμβάνει, την επόμενη ημέρα, ενημερωτική ημερίδα τεκμηρίωσης με την επιστημονική ευθύνη της Μαρίνας Καψαμπέλη, διδάκτορα Κοινωνιολογίας, ιστορικό – ερευνήτρια Θεάτρου Σκιών, και σημαντικούς ομιλητές.

Οπως είπε ο Κώστας Μακρής, μιλώντας στην «Π», «ήταν μια ιδέα που είχα σκεφτεί πολλά χρόνια πριν. Ονειρο ζωής. Οι συνθήκες δεν ευνόησαν, τότε, την υλοποίησή του, οπότε κατέθεσα σχετική πρόταση στο υπουργείο Πολιτισμού για την αναβίωση αλλά και για την τοποθέτηση αναθηματικής πλάκας στο σημείο όπου έγινε η πρώτη παράσταση από τον Μίμαρο, η οποία και εγκρίθηκε».

Ετσι λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ, όπως αναφέρει ο Κ. Μακρής, «το κοινό θα παρακολουθήσει την ίδια ακριβώς παράσταση, με αναπαραγωγή των αυθεντικών φιγούρων, σκηνικών και εργαλείων, με το κείμενο που έχει διασωθεί και την Μπάντα του Δήμου να παίζει τραγούδια της εποχής. Πίσω από τον μπερντέ θα είναι τοποθετημένα κεριά, κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης που κάναμε με τον κηροπλάστη Γιώργο Αβράμη, και φυσικά δεν θα υπάρχουν καθόλου φώτα. Την παράσταση θα ‘’ανοίξουν’’ και θα ‘’κλείσουν’’ κάποια χάπενινγκ».

ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΑΓΝΟΟΥΝ…

«Νιώθω μεγάλη συγκίνηση γι’ αυτή την αναβίωση» σημειώνει ο Κ. Μακρής. «Επιτέλους, θα δοθεί η ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους Πατρινούς να μάθουν για το Ελληνικό Θέατρο Σκιών και τον Ελληνα Καραγκιόζη, που για την Πάτρα θα έπρεπε να είναι σημείο αναφοράς. Δυστυχώς, όμως, επικρατεί άγνοια περί αυτών». Στα ταξίδια του, πάντως, ανά την Ελλάδα, διαπιστώνει κάτι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό: «Παντού υπάρχουν νέα παιδιά που ασχολούνται με πάθος με το Θέατρο Σκιών. Διανύουμε την καλύτερη εποχή για τον Καραγκιόζη κι αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα».

ΥΠ’ ΑΤΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

Παράλληλα, ο Κώστας Μακρής, μαζί με τον ταλαντούχο γιο του Μπάμπη, έχουν αναλάβει να κατασκευάσουν πιστά αντίγραφα φιγούρων όλων των καραγκιοζοπαικτών -από τον Μίμαρο μέχρι τους σύγχρονους- που θα εκτεθούν στο Μουσείο Θεάτρου Σκιών στα Παλαιά Σφαγεία, του οποίου τις πύλες αναμένεται να ανοίξει ο Δήμος Πατρέων περί τα τέλη Νοεμβρίου. Χρησιμοποιώντας ζελατίνα, χαρτόνι σκαλιστό, και δέρμα, πατέρας και γιος δουλεύουν ακατάπαυστα, προκειμένου να δώσουν πνοή στις φιγούρες του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών. Ο μπερντές με την καρναβαλική ποδιά είναι ήδη έτοιμος. «Η δουλειά είναι πολλή, αλλά τόσο όμορφη…» καταλήγει ο Κώστας Μακρής.

*Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10:30 -11:00: Προσέλευση

11:00 – 11:10: Χαιρετισμός υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα

11:15 – 11:30: Πίσω από τις σκιές

Ταινία μικρού μήκους του Κωνσταντίνου Ποταμιάνου,

Εισαγωγή από τον υπεύθυνο θεάτρου Αγορά, Κώστα Μαλαμή

11:30 – 12:15: Πρώτη ενότητα

Η Πάτρα ως γεωγραφικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα

Χρήστος Μούλιας, Η ιστορία και η κοινωνία της Πάτρας στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ιωάννα Παπαγεωργίου, Θεάματα προς τέρψιν του πατρινού λαού κατά τον 19ο αιώνα: Καφωδεία – ιπποδρόμια – κουκλοθέατρο – ταχυδακτυλουργοί – σχοινοβάτες –παλαιστές.

Ακης Χατζημικές, Μουσικές στην πόλη των Πατρών, στο πέρασμα για τον 20ο αιώνα.

12:15 -12:30: Διάλειμμα

12:30 – 13:15 Δεύτερη ενότητα

Ο καραγκιοζοπαίχτης Δημήτρης Σαρδούνης

Αρης Μηλιώνης, Ο καλλιτέχνης και η δραματουργία του.

Αριστοτέλης Μακρής, Η θεματογραφία των παραστάσεων του Μίμαρου. «Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις».

Δρ. Μαρίνα Καψαμπέλη, Δημήτρης Σαρδούνης (Μίμαρος), ο μύθος του γενάρχη.

13:15 – 14:00: Τρίτη ενότητα

Η αναβίωση της παράστασης «Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις»

Κώστας Μακρής, Ανακατασκευάζοντας τα εργαλεία για την παράσταση.

Σωτήρης Παπατραγιάννης, Ανασύσταση της ορχήστρας του Μίμαρου.

14:00 – 14:30: Ερωτήσεις – Συζήτηση

Λήξη Ημερίδας

Ομιλητές/τριες

Χρήστος Μούλιας, δικηγόρος – ερευνητής της ιστορίας της Πάτρας

Ιωάννα Παπαγεωργίου, καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πατρών

Ακης Χατζημικές, μουσικολόγος

Αρης Μηλιώνης, συγγραφέας-ερευνητής Θεάτρου Σκιών

Αριστοτέλης Μακρής, Θεατρολόγος, μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών

Μαρίνα Καψαμπέλη, διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, ιστορικός – ερευνήτρια Θεάτρου Σκιών

Κώστας Μακρής, καραγκιοζοπαίχτης – λαϊκός καλλιτέχνης

Σωτήρης Παπατραγιάννης, μουσικός- ερευνητής Θεάτρου Σκιών

*Τις εκδηλώσεις υποστηρίζει και η Εταιρία Πολιτισμού Ρωγμή. Οι εκδηλώσεις είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ και τελούν υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

