Ο Προμηθέας αξιοπρεπής για ένα ημίχρονο κόντρα στον Παναθηναϊκό – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας Βίκος Cola στάθηκε με αξιοπρέπεια για ένα περίπου ημίχρονο απέναντι στον Παναθηναϊκό της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ, όμως στη συνέχεια παραδόθηκε στην αγωνιστική ανωτερότητα των «πρασίνων».

Ο Γιώργος Λιμνιάτης είδε στο φινάλε του α΄ ημιχρόνου να τραυματίζεται ο Κένταλ Μακ Κάλουμ και στη συνέχεια να κάθεται στον πάγκο, έχοντας ενοχλήσεις στον αστράγαλο (αύριο θα εκτιμηθεί το πρόβλημα, σήμερα έπαιξε μόλις 12.44΄), ενώ συν τοις άλλοις δεν αγωνίστηκαν οι τραυματίες Πόλι Πόλιπακ και Σωτήρης Σταυρακόπουλος. Ο Γιώργος Λιμνιάτης έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Αγγελο Λάγιο (τα έδωσε όλα απέναντι στον Γιούρτσεβεν!), στον Νίκο Πλώτα, στον Ευδόξιο Καπετάκη, στον Γιάννη Κομνιανίδη και στον Γρηγόρη Πρέκα, ο οποίος είχε, όμως, έναν τραυματισμό. Από πλευράς Προμηθέα ξεχώρισε ο Ρομπ Γκρέι με 20 πόντους (4/5 τρίποντα), αλλά και Τζέι Πι Μακούρα με 17 πόντους.

«Στο β΄ ημίχρονο ήμασταν καλοί στην άμυνα, είχαμε καλές τοποθετήσεις στη ρακέτα και πήραμε μια σημαντική νίκη για το ελληνικό πρωτάθλημα ενόψει των επόμενων υποχρεώσεών μας στην Ευρωλίγκα», δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίν Αταμάν αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο οποίος στάθηκε στις πολλές απουσίες της ομάδας του, αλλά και στο σαφώς πολύ πιο γεμάτο ρόστερ που διαθέτει το «τριφύλλι» για να καλύπτει τις όποιες ελλείψεις (σήμερα απουσίαζαν οι Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ματίας Λεσόρ). Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν βρέθηκε σε πρώτο πλάνο για το «τριφύλλι», πετυχαίνοντας double-double με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 3 μπλοκ. Ακολούθησε ο Ντίνος Μήτογλου με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο προπονητής του Προμηθέα Γιώργος Λιμνιάτης δήλωσε τα εξής στην ΕΡΤ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα: «Κρατάμε τα πρώτα 15΄ του α΄ ημιχρόνου, τη διάθεση που έδειξαν τα νέα παιδιά και το ότι ήμασταν μαχητικοί, καθώς επίσης και κάποιες συνεργασίες που τις είχαμε περισσότερο στο πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης. Προσπαθήσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε το ποσοστό που μας αναλογούσε στην αναμέτρηση. Πλέον, μπροστά μας έρχονται τα σπουδαία, αρχής γενομένης από τον αγώνα με την Καρδίτσα. Ζητούμενο είναι να είμαστε υγιείς. Ολο αυτό το διάστημα είχαμε υποχρεώσεις στο BCL και δεν είχαμε χρόνο να προπονηθούμε όπως θα θέλαμε. Οταν έχεις μια καινούργια ομάδα, με μικρό μέσο όρο ηλικίας και με νέους Ελληνες παίκτες που πρέπει να πάρουν πρωταγωνιστικό ρόλο, τον οποίον δεν είχαν μέχρι τώρα, πάντα είναι δύσκολο, όμως εμείς επιβάλλεται να βρούμε τον τρόπο και να έχουμε καλή εικόνα, αλλά και να παίρνουμε αποτελέσματα. Ο Οργανισμός του Προμηθέα έχει προτεραιότητα να δώσει ευκαιρίες σε νέα παιδιά». Παράλληλα, στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε και τα εξής: «Ηταν ξεκάθαρη η εικόνα της αναμέτρησης μετά το 15΄, όταν ουσιαστικά καταρρεύσαμε. Σε εκείνο το σημείο κάναμε πολλά λάθη και χάσαμε πολλά ριμπάουντ, με αποτέλεσμα να ανοίξει η διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 30 πόντους από λάθη μας και έχει πάρει και 18 επιθετικά ριμπάουντ. Είναι η πρώτη εβδομάδα που θα μας δοθεί χρόνος να δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με την Καρδίτσα».

Ο αρχηγός του Προμηθέα Νάσος Μπαζίνας δήλωσε τα εξής στην ΕΡΤ: «Ξεκινήσαμε το παιχνίδι, με ενέργεια, ακολουθώντας το πλάνο μας, όμως στο φινάλε του α΄ ημιχρόνου κάναμε πολλά λάθη, χάσαμε πολλά ριμπάουντ και δώσαμε την ευκαιρία στην πολύ ποιοτική ομάδα του Παναθηναϊκού να μας τιμωρήσει. Προσπαθήσαμε να επανέρθουμε, παλέψαμε, όμως όταν δώσεις την ευκαιρία σε τέτοιες ομάδες να πάρουν διαφορά, είναι δύσκολο να την καλύψεις. Παίζοντας με τέτοιους αντιπάλους, που είναι από το top επίπεδο, βλέπεις τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις κι εσύ εκεί. Βλέπεις τα μεγέθη, την αθλητικότητα, το πότε πρέπει να τρέξεις, πότε να πας πιο αργά. Εγώ σήμερα έκανα πολλά λάθη. Αυτό μας το τιμώρησαν. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, με νέο προπονητή, με νέα παιδιά με καινούργιους ξένους. Προσπαθούμε κάθε μέρα να χτίσουμε την ταυτότητά μας και να δείξουμε ότι έχουμε ενέργεια και ταλέντο. Θα υπάρξουν διακυμάνσεις στη διάρκεια της σεζόν, αλλά με τη σωστή προπόνηση πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Πρέπει καθημερινά, τόσο στην προπόνηση, όσο και στα παιχνίδια να δίνουμε το 100%. Ο Προμηθέας δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά, αλλά αυτό δεν γίνεται χατιρικά. Η ομάδα μας είναι δίπλα μας, αλλά κι εμείς να πρέπει να το ανταποδώσουμε και να αποδώσουμε αυτό που περιμένουν από εμάς. Είναι ευλογία το να είσαι στην Εθνική ομάδα. Θα συνεχίσω να δουλεύω και να είμαι ταπεινός για να καθιερωθώ στο υψηλότερο επίπεδο».

Ο Τζέι Πι Μακούρα τόνισε τα εξής αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού: «Παίζαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης με μεγάλα κορμιά και με πολλούς ταλαντούχους παίκτες. Προσπαθήσαμε στο ξεκίνημα, όμως τελικά δεν τα καταφέραμε. Εμείς έχουμε μια νεανική ομάδα, όμως παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε προπόνηση και προσπαθούμε να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι γίνεται».

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ο Προμηθέας μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με οδηγό τον Γκρέι, που έβαλε 9 πόντους, έκλεισε το 10λεπτο με ισχνό προβάδισμα (20-21, 10′). Ο Παναθηναϊκός είχε 0/6 τρίποντα και 4 λάθη για καμία ασίστ στην περίοδο, με τον Αταμάν να δείχνει εξαρχής ότι δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά που βλέπει και να δοκιμάζει και τους 10 διαθέσιμους παίκτες που είχε.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν την απόδοσή τους και στις δύο πλευρές του παρκέ στη β΄ περίοδο, και τρέχοντας επιμέρους σκορ 32-18 πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 52-39 (20′). Ο Γιούρτσεβεν ήταν αυτός που είχε βγει μπροστά, μετρώντας 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Οι γηπεδούχοι μπήκαν στη γ΄ περίοδο με σερί 9-0 για να εκτοξεύσουν τη διαφορά στους 22 πόντους (61-39, 23′). Από εκεί κι έπειτα το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού η διαφορά δυναμικής των δύο ομάδων -ακόμα και με τις απουσίες- είναι τέτοια που έμοιαζε αδύνατο για τον Προμηθέα να μπορέσει να κάνει την ανατροπή.

Διαιτητές: Τηγάνης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης. Τα 10λεπτα: 20-21, 52-39 (ημ.), 75-56, 91-70.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (2/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Οσμαν 9 (0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 2 (2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Γκραντ 11 (1), Κουζέλογλου 4 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Τολιόπουλος 5 (1/5 τρίποντα, 2 ασίστ), Γκριγκόνις 10 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Μήτογλου 14 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Γιούρτσεβεν 19 (11 ριμπάουντ, 3 μπλοκ, 2 λάθη).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμιάτης): Χάμοντς 14 (4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κόουλμαν 4 (4 ριμπάουντ), Πλώτας, Μπαζίνας 8 (0/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, 3 κλεψίματα), Καπετάκης, Μακ Κάλουμ 5 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Λάγιος 2 (3 ριμπάουντ), Πρέκας, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης (3 ριμπάουντ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα), Γκρέι 20 (4/5 τρίποντα), Μακούρα 17 (3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα).

Τα ομαδικά στατιστικά:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 25/30 ελεύθερες βολές, 24/40 δίποντα, 6/27 τρίποντα, 42 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 18 επιθετικά), 16 ασίστ, 18 λάθη, 9 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 5/6 ελεύθερες βολές, 16/36 δίποντα, 11/25 τρίποντα, 31 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 10 επιθετικά), 14 ασίστ, 21 λάθη, 12 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



