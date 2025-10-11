Ο Προμηθέας πρώτη νίκη εντός συνόρων, 93-88 το Μαρούσι – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας Βίκος Cola πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Basket League! Σε ένα παιχνίδι-θρίλερ επικράτησε με 93-88 επί του Αμαρουσίου, έχοντας πρωταγωνιστή τον Κένταλ Μακ Κάλουμ, αλλά και μεγάλη βοήθεια από τον Κένταλ Κόλεμαν στο κρίσιμο φινάλε.

«Ηταν μια πολύ σημαντική νίκη σε ένα παιχνίδι που είχε το πρέπει και απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα. Δείξαμε χαρακτήρα στα δύσκολα και μείναμε ενωμένοι με τον κάθε παίκτη να υποστηρίζει τον συμπαίκτη του», δήλωσε ο προπονητής του Προμηθέα Γιώργος Λιμνιάτης.

Η ομάδα της Πάτρας μπήκε αποφασισμένη να αντιδράσει μετά την εκτός έδρας ήττα στην πρεμιέρα και, με σταθερή άμυνα και ενέργεια από το δεύτερο δεκάλεπτο, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της.

Από την άλλη, το Μαρούσι, που προερχόταν επίσης από ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό (81-100, 5/10), πάλεψε σκληρά για την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Προμηθέας πήρε μια σημαντική νίκη καθώς δίνει στην ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ψυχολογία και σταθερότητα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Παπαπέτρου-Μαρτινάκος-Χατζημπαλίδης. Τα 10λεπτα: 16-23, 42-37 (ημ.), 67-69, 93-88.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 14 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), ΜακΚάλουμ 19 (1/2 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη), Γκρέι 13 (1), Πόλικαπ 2, Σταυρακόπουλος 9 (3/6 τρίποντα), Κόλεμαν 13 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Πλώτας 2, Μπαζίνας 5 (1), Λάγιος, Καραγιαννίδης 5 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μακούρα 10 (2)

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 7 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Σάλας 12 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Χατζηδάκης 10, Κινγκ 19 (3/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ,3 λάθη), Μέικον 12 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νικολαΐδης 7 (1), Τουλιάτος, Καλαϊτζάκης 2, Γουίλιαμς 16 (7 ριμπάουντ, 5 λάθη), Ιορδάνου.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 19/40 δίποντα, 12/24 τρίποντα, 19/26 βολές, 31 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 8 επιθετικά), 18 ασίστ, 11 λάθη, 7 κλεψίματα, 5 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Αμαρουσίου: 27/43 δίποντα, 7/18 τρίποντα, 13/21 βολές, 34 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 6 επιθετικά), 17 ασίστ, 14 λάθη, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



