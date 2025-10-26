Ο Προμηθέας θέλει να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό

Μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από ΠΑΟΚ και Ρίτας, ο Προμηθέας Βίκος Cola στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα της GBL, όπου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής φιλοξενείται στο ”Telecom Center” από τον Παναθηναϊκό AKTOΡ. Οι Πατρινοί έχουν ρεκόρ 1-2 ως τώρα και θέλουν απέναντι στους ”πράσινους” να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί, γνωρίζοντας βέβαια πως η αποστολή τους είναι εκ προοιμίου πάρα πολύ δύσκολη, αφού απέναντί τους θα βρουν ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Το ”τριφύλλι” έχει ρεκόρ 2-1 στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωλίγκα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 4-2 . Η ομάδα μας θα παραταχθεί στο αποψινό ματς χωρίς τους Πόλικαπ και Σταυρακόπουλο. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αντίπαλος

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει και φέτος ένα από τα γεμάτα ρόστερ σε Ελλάδα και Ευρώπη, με παίκτες υψηλού επιπέδου σε κάθε φάση. Το περασμένο καλοκαίρι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αναβαθμίστηκε τόσο στην περιφέρεια, με τον Τι Τζέι Σορτς να αντικαθιστά τον Λορέντζο Μπράουν, όσο και στα Center, με τον Χολμς να παίρνει τη θέση του Γκάμπριελ. Επιπροσθέτως, το ”τριφύλλι” τόνωσε και τον ελληνικό κορμό του, με τους Τολιόπουλο και Ρογκαβόπουλου. Οι ”πράσινοι” έχουν φέτος ως στόχο να επιστρέψουν στην κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ στην GBL μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό (90-86), που τους δημιουργεί ένα ντεσαβαντάζ για την πρωτιά, δεν έχουν περιθώρια για άλλες απώλειες.

Player to watch

Ο Τσέντι Οσμάν, αφού πέρασε ένα εύλογο προσαρμογής μετά την επιστροφή του πέρυσι από το ΝΒΑ, έκανε ένα φοβερό κλείσιμο της σεζόν 2024-25, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό Eurobasket, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Τουρκίας, ενώ έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με συνεχόμενες καλές εμφανίσεις. Η έφεσή του στο transition τον καθιστά έναν εκ των κορυφαίων παικτών στη ”Γηραιά Ήπειρο” και αυτό είναι ένα στοιχείο που καλείται να προσέξει ιδιαίτερα η ομάδα μας, προκειμένου να αποτρέψει το να δεχτεί εύκολα καλάθια.

Προϊστορία

Είκοσι εννέα φορές έχουν τεθεί αντιμέτωποι στο παρελθόν Προμηθέας και Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να μετρούν 27 νίκες, έναντι 2 των Πατρινών. Παρόλα αυτά, οι «Προμηθείς» παραδοσιακά δυσκολεύουν αρκετά το «τριφύλλι» και παλεύουν όλα τα παιχνίδια, κάτι που θέλουν να κάνουν και σήμερα.

Συνδετικοί κρίκοι

Δύο παίκτες που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό φέτος, έχουν φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του Προμηθέα. Ο λόγος για τον Τζέριαν Γκραντ, που ήταν κάτοικος Πατρών τη σεζόν 2020-21, καθώς και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που φόρεσε τα ”πορτοκαλί” την επόμενη χρονιά.