Ο Τραμπ ψάχνει «νίκη» στο Ιράν, αλλά σκληραίνει τη γραμμή – Οι εσωτερικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο και ο φόβος για νέο σοκ στην ενέργεια

Σε ένα όλο και πιο σύνθετο πολιτικό και στρατηγικό πεδίο κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα της και οι πιέσεις στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου γίνονται πιο έντονες. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, διαφορετικά στρατόπεδα συμβούλων προσπαθούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος θα διαχειριστεί την επόμενη φάση του πολέμου και κυρίως το πότε θα μπορέσει να εμφανίσει ότι η αποστολή πέτυχε τους στόχους της.

Η βασική σύγκρουση στο εσωτερικό της αμερικανικής διοίκησης αφορά το δίλημμα ανάμεσα στην ανάγκη για ένα γρήγορο πολιτικό «κλείσιμο» της επιχείρησης και στην πίεση για συνέχιση των επιθέσεων μέχρι να εξουδετερωθεί περαιτέρω η ιρανική απειλή. Το οικονομικό επιτελείο και πολιτικοί σύμβουλοι του Τραμπ προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη σύγκρουση και κυρίως η αύξηση της τιμής της βενζίνης μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό πολιτικό κόστος στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ πιο σκληρές φωνές τον πιέζουν να μην χαλαρώσει τη στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη.

Το Reuters αναφέρει ότι μεταξύ όσων εισηγούνται πιο προσεκτική διαχείριση είναι στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και πολιτικοί συνεργάτες του Λευκού Οίκου, οι οποίοι επισημαίνουν ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να γυρίσει γρήγορα την κοινή γνώμη απέναντι στον πόλεμο. Αντίθετα, γεράκια της αμερικανικής πολιτικής και μέρος του συντηρητικού μιντιακού χώρου υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική πίεση πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να μην μπορέσει το Ιράν να ανασυνταχθεί.

Στο παρασκήνιο αυτό προστίθεται και η πίεση από την ίδια τη βάση του τραμπισμού. Πρόσωπα με επιρροή στο MAGA στρατόπεδο, όπως ο Στιβ Μπάνον και ο Τάκερ Κάρλσον, έχουν προειδοποιήσει δημόσια κατά μιας μακράς εμπλοκής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στοιχείο που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την εξίσωση για τον Τραμπ: να εμφανιστεί σκληρός απέναντι στο Ιράν, χωρίς να εγκλωβιστεί σε έναν πόλεμο χωρίς καθαρό ορίζοντα εξόδου. Το τελευταίο αυτό είναι πολιτικό συμπέρασμα που στηρίζεται στη δημόσια στάση αυτών των κύκλων και στο ρεπορτάζ του Reuters για τις εσωτερικές πιέσεις.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Άλλοτε επιχειρεί να παρουσιάσει την εκστρατεία ως σχεδόν ολοκληρωμένη και άλλοτε προειδοποιεί για νέα σκληρά χτυπήματα. Σε συνέντευξή του στο Fox News, που μεταδόθηκε σήμερα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα», ενώ πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνοδεύσει πλοία στα Στενά του Ορμούζ, αν χρειαστεί. Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι ο Τραμπ σε πρόσφατη συνομιλία με ηγέτες της G7 εμφανίστηκε να λέει πως το Ιράν είναι «έτοιμο να παραδοθεί», αποδίδοντας αυτό το αποτέλεσμα στην επιχείρηση “Epic Fury”.

Το μέτωπο της ενέργειας παραμένει καθοριστικό. Ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με το Reuters να αναφέρει ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί απότομα από την έναρξη της σύγκρουσης και ότι το Brent έφτασε κοντά ή και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η απειλή για τα Στενά του Ορμούζ έχει μετατραπεί σε κεντρικό παράγοντα πίεσης, καθώς πρόκειται για κρίσιμο πέρασμα της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Η Ουάσιγκτον, επιχειρώντας να περιορίσει το ενεργειακό σοκ, έχει ήδη εξετάσει και μέτρα έκτακτης διαχείρισης. Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ προχώρησαν ακόμη και σε προσωρινή χαλάρωση κυρώσεων που αφορούν το ρωσικό πετρέλαιο, ακριβώς για να ανακουφίσουν τις αγορές από την πίεση που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε να οργανώσει, μαζί με συμμάχους, συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό.

Παρά τις στρατιωτικές επιτυχίες που επικαλείται ο Λευκός Οίκος, η εικόνα στο πεδίο παραμένει ρευστή. Το Reuters αναφέρει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει σημαντικές ιρανικές υποδομές και στρατιωτικούς στόχους, όμως η Τεχεράνη συνεχίζει να απαντά με επιθέσεις και να κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο παρατεταμένης αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι για τον Τραμπ το πρόβλημα δεν είναι μόνο πώς θα συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά και πώς θα τον “πουλήσει” πολιτικά ως επιτυχία χωρίς να φανεί ότι μπαίνει σε έναν νέο ατελείωτο κύκλο αμερικανικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



