Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου

Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της χορηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο AKTOR, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα μία νέα σημαντική συνεργασία καθώς η εταιρία Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, αναλαμβάνει ην ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΕ:

«Η ΕΟΕ ενημέρωσε για τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία αναλαμβάνει τον τίτλο του Χρυσού Χορηγού της ΕΟΕ, για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

To ιστορικό μνημείο που ανακατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα για την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της σύγχρονης εποχής από τον εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέρωφ επανέρχεται στη πραγματική του χρήση χάρη στην ευγενική χορηγία του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη ενός ανθρώπου που αγαπάει τον αθλητισμό και τον στηρίζει έμπρακτα χωρίς να ζητάει ανταποδοτικά οφέλη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Capital Maritime & Trading Corp. θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει την πλήρη ανακαίνιση του ιστορικού Παναθηναϊκού Σταδίου, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του ώστε το εμβληματικό στάδιο να μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες στίβου, επιπέδου Diamond League, τηρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί νέο ταρτάν που θα πληροί όλες τα διεθνή στάνταρ για αγώνες Diamond League, ενώ θα αντικατασταθεί ο φωτισμός του με νέους LED λαμπτήρες που θα αναδείξουν την ομορφιά του Καλλιμάρμαρου και θα εξοικονομούν ενέργεια προστατεύοντας το περιβάλλον. Εκτός της βασικής χρήσης ο νέος φωτισμός θα δημιουργεί ένα νυκτερινό φωτεινό περίπατο στην ιστορία της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων για όλους τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης θα φωτίσει την πρόσοψη του κτηρίου της ΕΟΕ στην Λεωφόρο Κηφισίας με δημιουργία της διάσημης Ελληνίδας Ελευθερίας Ντεκώ που φώτισε την Ακρόπολη και έχει αναλάβει το έργο. Ο φωτισμός του κτηρίου έχει αρκετές καινοτόμες ιδέες της κ.Ντεκώ και θα προσδώσει στην πόλη φως και πολιτισμό!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



