Οι χορηγοί του Welcome to UP 2023, μέρος της δυναμικής και της επιτυχίας του – Το «ευχαριστώ» του Πανεπιστημίου

Από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας ξεκινάει η μεγάλη γιορτή Υποδοχής Νέων Φοιτητών που κάνει τη Δυτική Ελλάδα προορισμό για τη νεολαία το δεύτερο μήνα του Φθινοπώρου.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό Φεστιβάλ για τα ελληνικά δεδομένα βασισμένο σε διεθνή πρότυπα αντίστοιχων διοργανώσεων και με πολύ υψηλά ποιοτικά και αισθητικά κριτήρια.

Διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Το Welcome to UP 2023, το οποίο φέτος «εδρεύει» στην Πάτρα αλλά ταξιδεύει παράλληλα στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την έμπρακτη στήριξη των χορηγών που αποφάσισαν να σταθούν δίπλα στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου από την πρώτη κιόλας χρονιά της διοργάνωσης.

Φέτος το εύρος της υποστήριξης είναι ακόμη πιο μεγάλο, γεγονός που αντανακλά την επιτυχία και τη δυναμική του Φεστιβάλ.

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών θέλει και δημόσια να εκφράσει τις ευχαριστίες του στους χορηγούς του «Welcome to UP» και συγκεκριμένα στις κάτωθι εταιρείες:

