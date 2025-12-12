Οι δέκα ασφαλέστερες πόλεις στον κόσμο-Ολες στην Ευρώπη

Φέτος, από τις 275 πόλεις που αναλύθηκαν, οι ευρωπαϊκές κατέλαβαν τις 38 από τις 50 πρώτες θέσεις, καθώς και ολόκληρο το top 10, με τη Βέρνη της Ελβετίας να αναδεικνύεται η κορυφαία πόλη συνολικά.

12 Δεκ. 2025 12:28
Η ECA International αξιολογεί τις πόλεις με βάση ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων – όπως οι υποδομές, η ποιότητα του αέρα, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η προσωπική ασφάλεια, οι πολιτικές εντάσεις, η πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα και χώρους αναψυχής, η στέγαση και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και το κλίμα – προκειμένου να καταρτίσει τις ετήσιες Κατατάξεις Τοποθεσιών 2025-26.

«Η ισχυρή επίδοση της Ευρώπης αντανακλά δεκαετίες επενδύσεων σε καθαρό περιβάλλον, υγειονομική περίθαλψη παγκόσμιας κλάσης και υποδομές», ανέφερε η ECA International. «Αξιοσημείωτο είναι ότι καμία ευρωπαϊκή πόλη δεν βρίσκεται στις τελευταίες 50 θέσεις, γεγονός που υπογραμμίζει την ελκυστικότητα της ηπείρου», πρόσθεσε.

Η Βέρνη είναι ασφαλής και ιδιαίτερα βιώσιμη αλλά είναι και μια διασκεδαστική πόλη για να ζει κανείς. Η de facto πρωτεύουσα της Ελβετίας είναι χτισμένη γύρω από μια καμπή του ποταμού Άαρ, ενώ η Παλιά Πόλη (Altstadt) χρονολογείται από τον 12ο αιώνα.

Οσοι επισκεφθούν την πόλη, αξίζει να περάσουν από το Freibad Marzili, ένα δημοφιλές σημείο για κολύμπι με εντυπωσιακά τιρκουάζ νερά, αλλά και από το Kulturzentrum Reitschule, έναν κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο που φιλοξενεί συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και προβολές ταινιών.

Ωστόσο, η Ελβετία δεν φημίζεται για το χαμηλό κόστος ζωής. Στη λίστα της ECA International με τις πιο βιώσιμες πόλεις περιλαμβάνονται αρκετές που εμφανίζονται και σε κατατάξεις με τις ακριβότερες πόλεις για ενοικίαση ή φαγητό εκτός σπιτιού. Όπως φαίνεται, η ποιότητα ζωής δεν είναι φθηνή υπόθεση.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Κοπεγχάγη, στην τρίτη το Στάβανγκερ της Νορβηγίας ενώ στην τέταρτη συναντάμε άλλη μία ελβετική πόλη, τη Γενεύη.

Στην πέμπτη βρέθηκε η Πόλη του Λουξεμβούργου. Στην έκτη θέση ακολουθεί η Χάγη στην Ολλανδία, με τη Βιέννη να καταλαμβάνει την έβδομη θέση. Την όγδοη θέση κατέλαβε το Μόναχο στη Γερμανία, ενώ στην ένατη βρέθηκε το Δουβλίνο στην Ιρλανδία.

Τη δεκάδα συμπληρώνει η Λισαβόνα στην Πορτογαλία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία των ευρωπαϊκών πόλεων στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ποιότητας ζωής.

Αυτές είναι οι 10 πιο ασφαλείς και βιώσιμες πόλεις στον κόσμο:

Βέρνη, Ελβετία

Κοπεγχάγη, Δανία

Στάβανγκερ, Νορβηγία

Γενεύη, Ελβετία

Πόλη του Λουξεμβούργου, Λουξεμβούργο

Χάγη, Ολλανδία

Βιέννη, Αυστρία

Μόναχο, Γερμανία

Δουβλίνο, Ιρλανδία

Λισαβόνα, Πορτογαλία

 

