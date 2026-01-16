«Όλα έγιναν πάνω σε καβγά», ισόβια στην 34χρονη που σκότωσε κι έθαψε στην αυλή του σπιτιού της τον 58χρονο σύντροφό της

Τελικά την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας στην 34χρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της, τη σορό του οποίου έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, στη Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Το έγκλημα διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε 5 μήνες αργότερα, όταν η 34χρονη υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της. Όλο το προηγούμενο διάστημα αρνείτο οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του, την οποία είχε δηλώσει η ίδια στην Αστυνομία, ώσπου το Φεβρουάριο του επόμενου έτους κλήθηκε να δώσει μία ακόμη κατάθεση στις Αρχές και υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Στην απολογία της ενώπιον του Δικαστηρίου, η 34χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, αναφέροντας ότι όλα έγιναν πάνω σε καβγά. Η υπεράσπισή της προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης από αμέλεια, ζητώντας επιπλέον να κριθεί η κατηγορούμενη με μειωμένο καταλογισμό λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών.

Οι ισχυρισμοί της όμως απορρίφθηκαν από τους δικαστές, που κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, την έκριναν ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Υπό αυτές τις συνθήκες επέστρεψε στην φυλακή.

