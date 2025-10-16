Ολυμπιακός: Ο Παναγιώτης Ρέτσος προπονείται κανονικά και παίζει με την ΑΕΛ Novibet

Οι «ερυθρόλευκοι» στη Λάρισα θα ψάξουν τη νίκη για ν αεκιμεταλλευτούν οποιοδήποτε στραβοπάτημα στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

Ολυμπιακός: Ο Παναγιώτης Ρέτσος προπονείται κανονικά και παίζει με την ΑΕΛ Novibet
16 Οκτ. 2025 16:43
Pelop News

Ο Παναγιώτης Ρέτσος τραυματίστηκε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και απουσίασε από την αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου. Πλέον, είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet για την 7η αγωνιστική της Super League (18/10/25, 17:00, Cosmote Sport 1).

Σε φουλ ρυθμούς προπονείται πλέον ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τους Θεσσαλούς στη Λάρισα. Ο Έλληνας αμυντικός είχε απουσιάσει από το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» στη Λάρισα θα ψάξουν τη νίκη για ν αεκιμεταλλευτούν οποιοδήποτε στραβοπάτημα στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:15 «Ο θείος μου “πέθαινε” για τον επιστάτη, του είχε αγοράσει Mercedes»,μαρτυρία της ανιψιάς του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
20:05 Ο Βαβαρούτας «σφυρίζει» στο Αχαϊκή – Ατρόμητος
20:00 Ριζικές αλλαγές στις σχολικές εκδρομές: Ψάχνουν τη χρυσή τομή γονείς και εκπαιδευτικοί!
19:53 Χριστόπουλος στον peloponnisos FM 103.9: «Κάναμε ανανέωση, βάρος στα νέα παιδιά»
19:43 MRB: Αρνητική «ψήφος» από το 62,5% για τους χειρισμούς στην υπόθεση Ρούτσι
19:33 Έρχονται βροχές και καταιγίδες! Ο καιρός αύριο Παρασκευή 17/10/2025
19:21 Φοινικούντα: Το who is who των δολοφόνων, είχαν το προσωπείο του «καλού» παιδιού
19:11 «Θα είμαστε πάντα μαζί» η Φωτεινή Πετρογιάννη συγκλονίζει για τον θάνατο του πατέρα της
19:00 Η (περιορισμένη) απήχηση Σαμαρά και Τσίπρα
18:53 Μητέρα 43 χρόνων με δύο παιδιά βρέθηκε νεκρή, βάζοντας τέλος στη ζωή της!
18:43 «Κόκκινη» πρόταση βόμβα για δανεισμού του Σορτς!
18:31 Κορονοϊός: Τρεις νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, στα ύψη το ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα
18:23 Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
18:15 5 νέα βραβεία για την Lidl Ελλάς στα Hellenic Responsible Business Awards 2025
18:11 Ο απίθανος λόγος που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε με τη Βιλερμπάν ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Πάτρα: Ο Δήμος δημιουργεί Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Αγία Σοφία
17:55 Ν. Κορδός: «Κάθε πρεμιέρα κρύβει μεγάλη προσμονή και “κινδύνους”, αλλά στόχος μας η νίκη»
17:47 Υπουργείο Ανάπτυξης: 50,8 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων
17:46 «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω εγώ…», συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τις απολογίες στο φονικό στη Φοινικούντα
17:31 Γιατί μοναχός από τη Ρωσία συνελήφθη στο «Μακεδονία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ