Ολυμπιακός: Ο Παναγιώτης Ρέτσος προπονείται κανονικά και παίζει με την ΑΕΛ Novibet

Ο Παναγιώτης Ρέτσος τραυματίστηκε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και απουσίασε από την αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου. Πλέον, είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet για την 7η αγωνιστική της Super League (18/10/25, 17:00, Cosmote Sport 1).

Σε φουλ ρυθμούς προπονείται πλέον ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τους Θεσσαλούς στη Λάρισα. Ο Έλληνας αμυντικός είχε απουσιάσει από το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» στη Λάρισα θα ψάξουν τη νίκη για ν αεκιμεταλλευτούν οποιοδήποτε στραβοπάτημα στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

