Όσκαρ ατυχίας για πρώην του Προμηθέα, που υπέγραψε στην ΑΕΚ

Ο πρώην άσος του Προμηθέα Τζιάν Κλαβέλ ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τη θητεία του στην ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο διεθνής Πορτορικανός σκόρερ τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα (5/12/2025) κατά τη διάρκεια της πρώτης του προπόνησης με τη «Βασίλισσα» προκαλώντας μεγάλο σοκ και ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ, ο Κλαβέλ υπέστη εξάρθρωση στον δεξί του ώμο έπειτα από μια σύγκρουση με συμπαίκτη του στο AEK BC Academy Sports Center.

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας προέβη άμεσα σε ανάταξη, ωστόσο η αγωνία παραμένει μεγάλη. Ο άτυχος αθλητής θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία στο «Μetropolitan General» προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και το πόσο σοβαρή είναι η ζημιά.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Κακοδαιμονίας συνέχεια… στην oμάδα μας, αφού στην πρώτη του προπόνηση με τη «Βασίλισσα» τραυματίστηκε (και) ο Τζιαν Κλαβέλ!

Ο διεθνής Πορτορικανός σκόρερ υπέστη σήμερα (Παρασκευή, 05/12) εξάρθρωση (δεξιού) ώμου μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center. Tο ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC προέβη σε άμεση ανάταξη. Ο άτυχος αθλητής θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία στο «Μetropolitan General» για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, και όπως είναι φυσικό στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο επικρατεί αγωνία…

Εκτός δράσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης, ενώ επέστρεψε ο Κουζμίνσκας.

Όλα αυτά μόλις δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση με Ολυμπιακό και πέντε ημέρες πριν από την κομβική αναμέτρηση με Λέβιτσε…».

