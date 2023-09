Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα – Τουλάχιστον 16 νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ έκαναν τα καθημερινά ψώνια τους, σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Νωρίτερα, το Radio Svoboda είχε μεταδώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν την κεντρική αγορά της πόλης με αντιαεροπορικό σύστημα S-300.

At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.

