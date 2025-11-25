Ουκρανικό drone χτυπά το μυστικό ρωσικό A-60: Καταστράφηκε το αεροσκάφος–φορέας όπλων λέιζερ BINTEO

Στο στόχαστρο ουκρανικής επίθεσης βρέθηκε τα ξημερώματα η ρωσική βάση στο Ταγκανρόγκ, με drones να πλήττουν το σπάνιο Beriev A-60 — ένα πειραματικό αεροσκάφος με σύστημα λέιζερ, που επί δεκαετίες αποτελούσε κομμάτι του «σκιώδους» προγράμματος της Μόσχας.

Ουκρανικό drone χτυπά το μυστικό ρωσικό A-60: Καταστράφηκε το αεροσκάφος–φορέας όπλων λέιζερ BINTEO
25 Νοέ. 2025 13:31
Pelop News

Σοβαρό πλήγμα φαίνεται να δέχθηκε η Ρωσία τα ξημερώματα της Τρίτης (25/11), καθώς ουκρανικά drones έπληξαν και πιθανότατα κατέστρεψαν το εξαιρετικά σπάνιο και πειραματικό αεροσκάφος Beriev A-60 στην αεροπορική βάση Ταγκανρόγκ-Νότια.

Σύμφωνα με βίντεο του Exilenova+ και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες, στόχος της επίθεσης ήταν η Επιστημονική και Τεχνική Εγκατάσταση Αεροπορίας G. M. Beriev και η αεροπορική βάση όπου δοκιμάζονται τα αεροσκάφη της εταιρείας. Το Beriev Aviation Plant αποτελεί πυλώνα της ρωσικής αεροναυτικής τεχνολογίας, με ειδίκευση στην ανάπτυξη αμφίβιων αεροσκαφών και προηγμένων συστημάτων, όπως τα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης A-50 και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MSM.

Το A-60, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο επί σειρά ετών στη βάση, αποτελεί ένα από τα πλέον μυστικά και πειραματικά προγράμματα της σοβιετικής και ρωσικής στρατιωτικής ιστορίας. Σχεδιάστηκε ως αεροσκάφος-φορέας όπλων λέιζερ, με στόχο τον εντοπισμό, την τύφλωση και την προσωρινή απενεργοποίηση δορυφόρων και αερόστατων αναγνώρισης.

Η Ουκρανία φέρεται να χτύπησε όχι μόνο το ίδιο το αεροσκάφος, αλλά και υπόστεγο του εργοστασίου Beriev όπου πραγματοποιείται η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των στρατηγικών βομβαρδιστικών Tu-95MSM, ενισχύοντας το ενδεχόμενο ότι η επίθεση είχε στόχο την καρδιά της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα A-60

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, με το πρώτο πρωτότυπο 1A να πραγματοποιεί την παρθενική του πτήση τον Αύγουστο του 1981. Οι δοκιμές με λέιζερ ισχύος 1 MW ξεκίνησαν το 1984, ενώ ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι το σύστημα χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμές εναντίον στόχων σε υψόμετρο έως 40 χιλιομέτρων.

Η πορεία του A-60 υπήρξε γεμάτη διακοπές, πυρκαγιές και επανεκκινήσεις. Το πρώτο πρωτότυπο καταστράφηκε το 1989, αποκαταστάθηκε ως 1A2 και συνέχισε δοκιμές μέχρι το 1993, οι οποίες επανήλθαν το 2009. Τη δεκαετία του 2010 το πρόγραμμα «αναστήθηκε» εκ νέου, όμως η βάση δοκιμών στο Ταγκανρόγκ παρέμεινε ο κύριος χώρος δράσης του.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια το A-60 χρησιμοποιούνταν για «ειρηνική παρακολούθηση διαστημικών σκαφών», χωρίς όμως να έχει αποσαφηνίσει το εύρος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του.

Χτύπημα σε πρόγραμμα υψηλής τεχνολογίας

Η καταστροφή του αεροσκάφους — εφόσον επιβεβαιωθεί — αποτελεί πλήγμα σε ένα πρόγραμμα που η Ρωσία διατηρούσε χαμηλά σε δημόσια έκθεση, αλλά ψηλά στη στρατηγική σημασία. Παράλληλα, η επίθεση δείχνει ότι η Ουκρανία συνεχίζει να στοχεύει κρίσιμες υποδομές βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:56 Τρίτη σερί νίκη ο Αίολος Αγυιάς – Δηλώσεις Σκέντζου
16:51 O ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί μέλος της AIOCC
16:42 Επιστολή Πελετίδη στον Κυρανάκη, τι ζητά για το τρένο
16:34 Στάρμερ: «Οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν σταματούν στην Ουκρανία»
16:24 Τένις: Διακρίσεις για τις ομάδες Ανδρών-Γυναικών του ΑΟΑ Πατρών
16:15 Ιταλία: Σοκ από τον ομαδικό βιασμό 18χρονης, τρεις συλλήψεις
16:08 Αδαμόπουλος στον peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας να μπει στα play-offs»
16:00 Κίνδυνος παύσης του Οδοντωτού και μέτωπο αντιδράσεων από φορείς
15:54 Δείτε πότε έρχεται ο 4ος κύκλος του «Maestro»
15:46 Eurostat: «Αύξηση 22.3% στο εισόδημα των Ελλήνων μέσα σε 6 χρόνια»
15:40 ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά
15:35 Η Ευρωλίγκα αλλάζει στα πάντα!
15:32 Οι διαιτητές για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη
15:26 Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έγινε μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Διοργανωτών Ποδηλατικών Αγώνων (AIOCC)
15:24 «Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ», λέει Αμερικάνος Αξιωματούχος
15:17 Mάλτα: Το νησί των Ιπποτών, τι να δείτε
15:10 Νέες διακρίσεις για του αθλητές του ΙΟ Πατρών
15:03 Τραυματισμός οδηγού μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών στη ΒΙΠΕ Πατρών – Τι αναφέρει το Εργατικό Κέντρο
14:55 Παρίσι: Νέα σύλληψη για την κλοπή στο Λούβρο
14:47 Νέα εισαγωγή της Μπριζίτ Μπαρντό στο νοσοκομείο: Επιμένει η «σοβαρή ασθένεια» που αντιμετωπίζει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ