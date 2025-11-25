Ουκρανικό drone χτυπά το μυστικό ρωσικό A-60: Καταστράφηκε το αεροσκάφος–φορέας όπλων λέιζερ BINTEO

Σοβαρό πλήγμα φαίνεται να δέχθηκε η Ρωσία τα ξημερώματα της Τρίτης (25/11), καθώς ουκρανικά drones έπληξαν και πιθανότατα κατέστρεψαν το εξαιρετικά σπάνιο και πειραματικό αεροσκάφος Beriev A-60 στην αεροπορική βάση Ταγκανρόγκ-Νότια.

Σύμφωνα με βίντεο του Exilenova+ και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες, στόχος της επίθεσης ήταν η Επιστημονική και Τεχνική Εγκατάσταση Αεροπορίας G. M. Beriev και η αεροπορική βάση όπου δοκιμάζονται τα αεροσκάφη της εταιρείας. Το Beriev Aviation Plant αποτελεί πυλώνα της ρωσικής αεροναυτικής τεχνολογίας, με ειδίκευση στην ανάπτυξη αμφίβιων αεροσκαφών και προηγμένων συστημάτων, όπως τα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης A-50 και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MSM.

Το A-60, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο επί σειρά ετών στη βάση, αποτελεί ένα από τα πλέον μυστικά και πειραματικά προγράμματα της σοβιετικής και ρωσικής στρατιωτικής ιστορίας. Σχεδιάστηκε ως αεροσκάφος-φορέας όπλων λέιζερ, με στόχο τον εντοπισμό, την τύφλωση και την προσωρινή απενεργοποίηση δορυφόρων και αερόστατων αναγνώρισης.

Η Ουκρανία φέρεται να χτύπησε όχι μόνο το ίδιο το αεροσκάφος, αλλά και υπόστεγο του εργοστασίου Beriev όπου πραγματοποιείται η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των στρατηγικών βομβαρδιστικών Tu-95MSM, ενισχύοντας το ενδεχόμενο ότι η επίθεση είχε στόχο την καρδιά της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα A-60

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, με το πρώτο πρωτότυπο 1A να πραγματοποιεί την παρθενική του πτήση τον Αύγουστο του 1981. Οι δοκιμές με λέιζερ ισχύος 1 MW ξεκίνησαν το 1984, ενώ ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι το σύστημα χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμές εναντίον στόχων σε υψόμετρο έως 40 χιλιομέτρων.

Η πορεία του A-60 υπήρξε γεμάτη διακοπές, πυρκαγιές και επανεκκινήσεις. Το πρώτο πρωτότυπο καταστράφηκε το 1989, αποκαταστάθηκε ως 1A2 και συνέχισε δοκιμές μέχρι το 1993, οι οποίες επανήλθαν το 2009. Τη δεκαετία του 2010 το πρόγραμμα «αναστήθηκε» εκ νέου, όμως η βάση δοκιμών στο Ταγκανρόγκ παρέμεινε ο κύριος χώρος δράσης του.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια το A-60 χρησιμοποιούνταν για «ειρηνική παρακολούθηση διαστημικών σκαφών», χωρίς όμως να έχει αποσαφηνίσει το εύρος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του.

Χτύπημα σε πρόγραμμα υψηλής τεχνολογίας

Η καταστροφή του αεροσκάφους — εφόσον επιβεβαιωθεί — αποτελεί πλήγμα σε ένα πρόγραμμα που η Ρωσία διατηρούσε χαμηλά σε δημόσια έκθεση, αλλά ψηλά στη στρατηγική σημασία. Παράλληλα, η επίθεση δείχνει ότι η Ουκρανία συνεχίζει να στοχεύει κρίσιμες υποδομές βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος.

