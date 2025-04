Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ έχει προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα καθεστώς δασμών «μηδέν προς μηδέν»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ έχει προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα καθεστώς δασμών «μηδέν προς μηδέν», τονίζοντας ότι στόχος είναι να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος.

Πρόκειται για μια εξέλιξη υπό τον φόβο ανεξέλεγκτης σύγκρουσης των ΗΠΑ με την Κίνα μετά και την νέα απειλή που εκτόξευσε σήμερα Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ για νέους επιπλέον δασμούς της τάξης του 50% στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη εκτός εάν το Πεκίνο αποσύρει τους δασμούς της τάξης του 34% που επέβαλε ως αντίποινα σε αμερικανικά προϊόντα. Οι νέοι δασμοί στέλνουν τον λογαριασμό στο 104% για τα κινεζικά προϊόντα που μπαίνουν στην αγορά των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γκαρ Στορ, ότι «προσφέραμε μηδέν προς μηδέν δασμούς για βιομηχανικά αγαθά, όπως κάναμε με επιτυχία με πολλούς άλλους εμπορικούς εταίρους. Επειδή η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη για μια καλή συμφωνία. Επομένως, το κρατάμε στο τραπέζι», είπε σε συνέντευξη Τύπου

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έφτασαν κοντά στην κατάργηση των βιομηχανικών δασμών πριν από μια δεκαετία στις συζητήσεις τους για το TTIP – τη Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Συνεργασία – που τελικά καταργήθηκε από τον Τραμπ στην πρώτη του θητεία.

Europe is ready to negotiate with the US.

We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.

Because we’re always ready for a good deal.

But we’re also prepared to respond with countermeasures.

And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025