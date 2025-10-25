Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Σημαντικός κίνδυνος» η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες

Σε ομιλία της στη διάσκεψη Berlin Global Dialogue, η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη στρατηγική αυτή της Κίνας ως «σημαντικό κίνδυνο» για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των κρίσιμων πρώτων υλών αποτελεί ζωτικό ζήτημα για την Ευρώπη.

25 Οκτ. 2025 15:38
Pelop News

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε πρόσφατα ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά την αύξηση των δασμών που επιβάλλει η Κίνα στις σπάνιες γαίες και τα υλικά για μπαταρίες, προετοιμάζοντας παράλληλα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει τυχόν απειλές.

Στο άμεσο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται στην εξεύρεση λύσεων μέσω διαλόγου με τους Κινέζους ομολόγους της, χωρίς να αποκλείει τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, εάν η κατάσταση απαιτήσει πιο αποφασιστική παρέμβαση. «Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί. Παράλληλα, θα συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους μας της G-7 για μια συντονισμένη αντίδραση», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η ανακοίνωσή της ακολουθεί τη δημόσια έκκληση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάσουν τη δυνατότητα χρήσης του ισχυρότερου εμπορικού εργαλείου της Ένωσης, εάν η Κίνα συνεχίσει τους προγραμματισμένους ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών.
