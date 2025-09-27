Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του  Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του  Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου
27 Σεπ. 2025 14:41
Pelop News

Με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, με θέμα τον Βιώσιμο Μετασχηματισμό, ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος απευθύνει το παρακάτω μήνυμα:

«Η Ελλάδα σήμερα ενώνει τη φωνή της με την παγκόσμια κοινότητα για να τιμήσει τον τουρισμό ως δύναμη ανάπτυξης, πολιτιστικής ανταλλαγής και κοινωνικής συνοχής.

Το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, “Tourism and Sustainable Transformation” — «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός» — σηματοδοτεί την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο τουρισμού, που δεν θα περιορίζεται στη βιωσιμότητα, αλλά θα στοχεύει σε μια ουσιαστική μεταμόρφωση  προς όφελος των κοινωνιών, του περιβάλλοντος και των ανθρώπων.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) δημιουργεί καθημερινά ένα νέο όραμα φιλοξενίας  συνδέοντας τον επισκέπτη  με την αυθεντική ελληνική εμπειρία και με την τοπική κοινωνία, την καρδιά κάθε προορισμού.  Προωθούμε ένα τουριστικό μοντέλο που βασίζεται στην ποιότητα, την ισορροπία και τη συμμετοχικότητα.

Ο  βιώσιμος μετασχηματισμός δεν είναι σύνθημα. Είναι πράξη. Στον ΕΟΤ επενδύουμε στην ψηφιακή καινοτομία, την εκπαίδευση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού,  την ενίσχυση της φήμης της χώρας ως τόπου μοναδικών εμπειριών και την ανάδειξη της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού.

Η Ελλάδα είναι η χώρα της φιλοξενίας και της «ευζωίας»—με έμφαση στο μέτρο, την ισορροπία και τη γνήσια ανθρώπινη επαφή. Αυτή είναι η πεμπτουσία του brand Greece που μεταδίδει το μήνυμα ότι  ο τουρισμός  στην Ελλάδα δεν είναι απλά διακοπές, είναι μια βαθιά εμπειρία ζωής που αφήνει θετικό αποτύπωμα, τόσο στον επισκέπτη όσο και στις τοπικές κοινωνίες.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι η ιδανική στιγμή για αναστοχασμό και επαναδέσμευση, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τον τουρισμό ως μοχλό που θα οδηγήσει σε μια καλύτερη, πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη πραγματικότητα για όλους.

Χρόνια πολλά στον ελληνικό τουρισμό, σε όλους τους ανθρώπους του κλάδου, και σε κάθε  επισκέπτη που κάνει την Ελλάδα μέρος του ταξιδιού της ζωής του».

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 Ζαπορίζια: Κόκκινος συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα!
16:01 Γιατί η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία;
15:51 Αλεπού έκανε βόλτα σε ξενοδοχείο στη Γλυφάδα ΒΙΝΤΕΟ
15:39 Νέο μισθολόγιο σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Από πότε θα δουν αύξηση
15:33 Αυτές είναι οι απαντήσεις για τον θάνατο της 92χρονης που την έθαψε η κόρη της σε λάκκο
15:25 Ρόδος: Σε δίκη ο 53χρονος προσωρινά κρατούμενος για πορνογραφία ανηλίκων
15:17 Σοβαρό τροχαίο στη Βάρδα: 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στο ΠΓΝΠ, τραυματίας και 24χρονος οδηγός
15:12 Λίγες προσδοκίες για την τριμερή στο Κυπριακό λόγω εκλογών στα Κατεχόμενα
15:01 Ο Χάρι Κέιν των ρεκόρ: Έφτασε τα 100 γκολ με την Μπάγερν σε 104 εμφανίσεις
14:50 Επίδομα Παιδιού Α21: Τις επόμενες ημέρες η πληρωμή της 4ης δόσης
14:41 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του  Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου
14:33 Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ένας σύγχρονος «Δον Κιχώτης» για την Πάτρα
14:26 Κρήτη: Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε 66χρονο – Ποια συμπτώματα έχει
14:22 ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ολες οι πληρωμές που θα γίνουν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου
14:10 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ζωτικής σημασίας για την Αχαΐα και τους όμορους νομούς η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Πατρών-Τριπόλεως (πρώην 111)»
14:01 Δαρείου και Παρυσάτιδος …
13:53 Νέα απειλή στη Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας
13:41 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη γιατί οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα
13:33 Δυτική Ελλάδα: Εκτεταμένες εργασίες σε χειμάρρους και ποτάμια από την Περιφέρεια
13:23 Κεραμέως: Ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ