Πακιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από έκρηξη 

Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Πακιστάν, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό κανάλι Geo News επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε μία περιοχή της επαρχίας Κιμπέρ-Πανκτούνκβα, στα βορειοδυτικά του Πακιστάν.

Η βομβιστική επίθεση είχε σύμφωνα με την αστυνομία στόχο το συνέδριο του κόμματος Jamiat Ulema Islam που λάμβανε χώρα στα περίχωρα του Khar, της πρωτεύουσας της περιοχής Bajur.

Ορισμένοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης σε κρίσιμη κατάσταση και ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Talking of #CPEC development but not able to stops #terrorism.

Once again Big #Blast in #KhyberPakhtunkhwa of #Pakistan during a a ralley in #Bajaur

10 Dead and over 150 Injured.

Pak situation Crumbling

Pray for the victims🙏🙏#BreakingNews #RockyAurRani #CPEC pic.twitter.com/RKae5297e2

— देशहित सर्वोपरि (@Mindblower81) July 30, 2023

At least 20 people died and nearly 50 were wounded after a bomb blast went off at a Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F) convention. The bomb blast was reported in the Khar tehsil of Khyber Pakhtunkhwa’s Bajaur district during a political convention.#Pakistan #Blast pic.twitter.com/jMskDuRxkn — Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) July 30, 2023

Στην αναφορά δεν διευκρινίστηκε η αιτία που προκάλεσε την έκρηξη στην περιοχή Μπαζάουρ.