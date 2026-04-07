Παναιγιάλειος: «Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε τη δύναμή μας»

Ο Παναιγιάλειος Γ.Σ. ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι για την καλύτερη λειτουργία την ημέρα του αγώνα και την ομαλή εξυπηρέτηση των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθεί προπώληση εισιτηρίων για τον αγώνα της Μ. Τετάρτης (8/4) με τη Ζάκυνθο.

Σημεία & ώρες προπώλησης • Στα γραφεία του γηπέδου: 14.00 – 16.00 • Στο Huge Cafe – όλη την ημέρα • Στο Momento Cafe – όλη την ημέρα • Στον Φούρνο Μπομποτσιάρη – όλη την ημέρα

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με πιθανή επιπλέον προπώληση στο γήπεδο.

Τιμές εισιτηρίων • Γενική είσοδος: 10€ • Γυναικείο & παιδικό (14–18 ετών): 5€ • Παιδιά έως 14 ετών: Δωρεάν είσοδος

– Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 14.45. Για την καλύτερη κυκλοφορία και εξυπηρέτηση όλων, παρακαλούμε τους φιλάθλους να προσέλθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα και να προμηθευτούν εγκαίρως το εισιτήριό τους από τα σημεία προπώλησης.

Όλοι είμαστε δίπλα στην ομάδα. Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε τη δύναμή μας και τι σημαίνει πραγματικά Παναιγιάλειος. Όλη η πόλη δίπλα στην ομάδα.

Αύριο, από τις 16.00 έως τις 18.00, το ραντεβού είναι ένα: στο γήπεδο, όλοι μαζί να στηρίξουμε και να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των παιδιών μας.

