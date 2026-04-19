Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο – Καίγονται οι Πειραιώτες

Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν για τελευταία φορά στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου για την 2η ημέρα της Stoiximan Super League 1.

Ο Παναθηναϊκός τη νέα σεζόν θα παίζει μόνιμα στο ΟΑΚΑ και από την περίοδο 2026-27 θα είναι στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Ο Παναθηναϊκός έχει 50 βαθμούς και εάν κερδίσει θα μπει στο κόλπο για την 3η θέση.

Αυτός που καίγεται για τη νίκη είναι ο Ολυμπιακός. Έχει 58β και ξεκίνησε στα playoffs με ήττα από την ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκη. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει στη Λεωφόρο θα είναι πολύ δύσκολο να ελπίζει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Για τον Παναθηναϊκό εκτός έμειναν οι Ζαρουρί λόγω ενοχλήσεων στη μέση,ο Πάλμερ – Μπράουν, ο Τζούριτσιτς, ο Κάτρης και οι Ντέσερς, Σισοκό.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός δεν θα έχει Μπρούνο και Κλέιτον.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί έξι φορές για τη διαδικασία των Playoffs με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό και υπάρχει απόλυτη ισορροπία στις αναμετρήσεις τους με δύο νίκες των Πρασίνων, δύο του Ολυμπιακού και δύο ισοπαλίες.

Η αναμέτρηση τους για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με ισοπαλία (1-1), ενώ στον Β’ Γύρο υπήρξε νίκη του Παναθηναϊκού στον Πειραιά με 1-0. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τους Πράσινους έπειτα από ένα αήττητο οκτώ αναμετρήσεων που είχε δημιουργήσει ο Ολυμπιακός εντός και εκτός έδρας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος (3 νίκες – 5 ισοπαλίες).

Η τελευταία εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί των Ερυθρολεύκων ήταν στις 4 Φεβρουαρίου 2024 με 2-0 και από τότε υπάρχουν τέσσερις ισοπαλίες μεταξύ τους και μια νίκη του Ολυμπιακού.

73 ΑΓΩΝΕΣ

22 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

31 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

20 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΚΟΛ 72-74

