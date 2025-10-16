Παπαθανάσης: 12 εκατ. ευρώ για ενίσχυση της ισότητας των φύλων στα ΑΕΙ

Σε ποια Πανεπιστήμια θα υλοποιηθούν οι πρώτες επτά πράξεις.

Παπαθανάσης: 12 εκατ. ευρώ για ενίσχυση της ισότητας των φύλων στα ΑΕΙ
16 Οκτ. 2025 9:44
Pelop News

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, τα πρώτα επτά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας εντάσσονται σε δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας των φύλων, καταπολέμησης διακρίσεων και αναβάθμισης των Κέντρων Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και περιλαμβάνει:

  • Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης Επιτροπών Ισότητας των Φύλων.

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών για μια συμπεριληπτική πανεπιστημιακή κουλτούρα.

  • Συλλογή δεδομένων, εκπαίδευση στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας και ένταξη της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών.

  • Σύνταξη οδηγών και εργαλειοθήκης για θέματα ισότητας.

  • Προώθηση ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων και την ακαδημαϊκή ανέλιξη.

  • Δράσεις καταπολέμησης σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

Οι πρώτες επτά πράξεις, προϋπολογισμού 4,25 εκατ. ευρώ, αφορούν τα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η διαδικασία ένταξης συνεχίζεται με στόχο την επέκταση σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας.
