Παπαθανάσης: 72,6 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση

Χρηματοδότηση πρακτικής άσκησης, αμοιβών εκπαιδευτών και λειτουργίας δομών.

31 Οκτ. 2025 9:57
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» του ΕΣΠΑ δύο δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 72,6 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι δράσεις προβλέπουν ωφελούμενους 10.660 σπουδαστές που ξεκίνησαν τις σπουδές τους τον Οκτώβριο 2022, με διαχωρισμό σε δύο κατηγορίες: άτομα έως 29 ετών και άνω των 30 ετών, ανάλογα με την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους κατάσταση. Κύριος σκοπός είναι η απόκτηση δεξιοτήτων, η διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους αποφοίτους και η συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις ΣΑΕΚ.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων θα καλυφθούν:

  • Επιδότηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών.
  • Αμοιβές εκπαιδευτών για διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών αντικειμένων.
  • Λειτουργικές δαπάνες των δομών.
