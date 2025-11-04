Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τον σάλο για το κλείσιμο 204 καταστημάτων

Την παραίτησή του υπέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, έπειτα από το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η αιφνιδιαστική απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η παραίτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τρίτης (4/11), με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, ενώ είχε προηγηθεί επεισοδιακή τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα με τη συμμετοχή δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σκλήκα και του διευθυντή του Υπερταμείου, στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, πολλοί βουλευτές της συμπολίτευσης ζήτησαν ανοιχτά την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης, χωρίς επαρκή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι τελικές αποφάσεις και ανακοινώσεις για τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο, ενώ στις 13:40 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναμένεται να περιγράψει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο ΣΚΑΪ το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Τι λέει ο Σκλήκας στην επιστολή του

Στην επιστολή που απέστειλε ο κ. Σκλήκας προς τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, αναφέρει μεταξύ άλλων πως παραιτείται καθώς, ο «διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», ειδικά μετά τις «πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές -και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους».

Ολόκληρη η επιστολή του Γρηγόρη Σκλήκα

«Αθήνα, 4-11-2025

Προς

Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο

των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Κοινοποίηση

Τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Υπερταμείο

Θέμα: Υποβολή παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του

Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση

Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την

αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας

φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και

εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς

ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές

προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε

την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και

ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός

εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του

επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του

κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος,

παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το

2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων

καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της

συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε

σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής

μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές

εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος

διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο

αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος

Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.»

