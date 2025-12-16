Παρασκευαΐδης κατά ηγεσίας ΠΑΣΟΚ: «Ο Δουδωνής έρχεται αλεξιπτωτιστής γιατί τον θέλει ο πρόεδρος»

Δεν απορρίπτει τον Τσίπρα, ρίχνει ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ για τη χρεοκοπία

16 Δεκ. 2025 15:48
Pelop News

Φωτιές ανάβουν στη Χαριλάου Τρικούπη οι απανωτές τοποθετήσεις του βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη ο οποίος σήμερα ανοιχτά εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για την επιλογή καθόδου του βουλευτή Επικρατείας, Παναγιώτη Δουδωνή στην ίδια εκλογική περιφέρεια.

«Τον κ. Δουδωνή δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν έχει ζήσει ούτε μια μέρα στην Μυτιλήνη, απλώς ο πατέρας του ήταν από την Μυτιλήνη και τώρα έρχεται “αλεξιπτωτιστής” γιατί έτσι τον θέλει ο πρόεδρος», δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης στα Παραπολιτικά 90,1 και διαμήνυσε στη Χαριλάου Τρικούπη για τον κ. Δουδωνή: «Δεν πρέπει να βγαίνει και να λέει “εγώ θα είμαι στο ψηφοδέλτιο” τη στιγμή που δεν το ξέρουν οι άλλοι πέντε- δηλαδή στο τέλος θα βάλουμε δυο γλάστρες;». Και συμπλήρωσε: «Θα δώσουμε τη μάχη πατριωτικά και όμορφα, αλλά όταν ένας δεν ζει τα προβλήματα του τόπου, δεν μπορεί ούτε να τα εκφράσει ούτε να βοηθήσει». Στο ερώτημα αν υποστηρίζει όλα αυτά διότι φοβάται ότι θα δυσκολευτεί να επανεκλεγεί στη Λέσβο, ο κ. Παρασκευαΐδης τόνισε: «Το ότι θα βγω εγώ βουλευτής αυτό είναι το μόνο σίγουρο».

Ο κ. Παρασκευαΐδης, ο οποίος μια ημέρα πριν τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η αντιπολίτευση που πρέπει να δώσει τη μάχη, να πάμε έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη ΝΔ. Αυτή την απόφαση έχουμε πάρει ότι με αυτόνομη κάθοδο και έστω με μία ψήφο μπροστά: για να μπορέσουμε να ενώσουμε όλες τις κεντροαριστερές δυνάμεις όπως το είχε πετύχει ο Αν. Παπανδρέου». Ωστόσο ο βουλευτής Λέσβου εκτίμησε ότι: «Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές από τα Κεντροαριστερά κόμματα. Έκανε μεγάλα σφάλματα ο Τσίπρας δεν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε αλλά δεν μπορούμε και να τον απορρίψουμε. Στην πολιτική είναι ανοιχτές οι πόρτες παντού, είναι σαν τις εκκλησιές δηλαδή δεν μπορείς να πεις «δεν θα μπεις στην εκκλησιά και εσύ θα μπεις», ο κόσμος αποφασίζει ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει. Η τοποθέτησή μου είναι ότι κάνουμε άνοιγμα σε όλες τις κεντροαριστερές δυνάμεις, σε όλα τα κεντροαριστερά κόμματα».

Για τις συνεργασίες διευκρίνισε ότι «δεν γίνονται με πρόσωπα, οι συνεργασίες γίνονται με προγράμματα». «Αν ο Τσίπρας αποδεχτεί το πρόγραμμα που θα προτείνουμε εμείς γιατί να τον απορρίψουμε. Μπορεί να συγκλίνουν και προγράμματα δηλαδή ένας κάνει λίγο πίσω, ο άλλος λίγο μπροστά και έτσι συγκλίνουν. Θα δοκιμάσουμε την αυτόνομη κάθοδο τώρα κι αν δεν μας βγει τότε δεν υπάρχει άλλη λύση, θα είμαστε υπέρ των συνενώσεων όλων των κεντροαριστερών δυνάμεων. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, να γίνουν προτάσεις στα Όργανα και εκεί θα πρέπει να βγάλουμε τα ανάλογα συμπέρασμα το πως πρέπει να βαδίσουμε ώστε να φύγει αυτή η κυβέρνηση και αυτή η νοοτροπία ότι τα καρτέλ θα μας διοικούν θέλετε δεν θέλετε», κατέληξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

