Παρέμβαση Αυτιά στην Κομισιόν για το «λουκέτο» στο ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle

Κατεπείγουσα ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ. Ζητά την ανάκληση της απόφασης και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των Ελλήνων δημοσιογράφων

19 Μαρ. 2026 9:31
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταφέρεται το ζήτημα της κατάργησης του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle (DW), μετά από σχετική πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά. Με κατεπείγουσα ερώτησή του, ο κ. Αυτιάς καλεί την Κομισιόν να παρέμβει για την ανατροπή της απόφασης, η οποία βάζει τέλος σε μια ιστορική διαδρομή 62 ετών συνεχούς λειτουργίας.

Ο ευρωβουλευτής, επικαλούμενος την ιδιότητά του ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών αλλά και την πολυετή δημοσιογραφική του εμπειρία, υπογραμμίζει τη σημασία της ελληνικής υπηρεσίας της DW ως «διαχρονικής γέφυρας επικοινωνίας» μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο που διαδραμάτισε το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, προωθώντας τη νηφάλια ενημέρωση και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Ο κ. Αυτιάς ζητά, παράλληλα, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των Ελλήνων εργαζομένων που απασχολούνται στο πρόγραμμα, καθώς και τη χορήγηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη στήριξη της πολυγλωσσίας και της πολυμορφίας στα Εθνικά Ραδιοτηλεοπτικά Δίκτυα.

Το κείμενο της ερώτησης του κ. Αυτιά έχει ως εξής:

«Με μεγάλη έκπληξη και δυσαρέσκεια πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, το κλείσιμο της Ελληνικής Υπηρεσίας και της αντίστοιχης εκπομπής της Deutsche Welle (DW Griechisch, DW Greek) μετά από 62 χρόνια συνεχούς και αδιάκοπης λειτουργίας, στο πλαίσιο θέσπισης πακέτου μέτρων για την επίτευξη εξοικονόμησης χρημάτων. Πρόκειται για ένα δημοσιογραφικό πρόγραμμα με παράδοση και πλούσιο περιεχόμενο, το οποίο συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες με τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Αποτελεί μάλιστα μοναδική γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, όπως αποδείχθηκε στην περίοδο της ευρω-κρίσης. Ιδιαίτερα πολύτιμη θεωρώ τη συμβολή του στην κάλυψη της ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Με ανταποκρίσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, η Ελληνική Εκπομπή της Deutsche Welle συμβάλλει σε μία νηφάλια συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, με σταθερό προσανατολισμό στην ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, προωθώντας παράλληλα την αξία της πολυφωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι καταργείται ένα δημοσιογραφικό πρόγραμμα με πολύτιμη συμβολή στην πολυφωνία και στην πολυμορφία των Μέσων Ενημέρωσης στην Ευρώπη;

2. Σκοπεύει να παρέμβει, προκειμένου να ανακληθεί η απόφαση για κατάργηση του Ελληνικού Προγράμματος της Deutsche Welle και να προστατευθούν οι Έλληνες εργαζόμενοι;

3. Στο πλαίσιο του κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης θα διαθέσει κονδύλια για την πολυγλωσσία και την πολυμορφία στα Εθνικά Ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα;»

