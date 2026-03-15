ΠΑΣΟΚ: Κάλπες σήμερα για την εκλογή συνέδρων ενόψει του συνεδρίου – Πάνω από 200 υποψήφιοι στην Αχαΐα

Η αντίστροφη μέτρηση για το πανελλαδικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, έχει ήδη ξεκινήσει. Την Κυριακή θα στηθούν κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα για την εκλογή των συνέδρων που θα συμμετάσχουν στις κρίσιμες διαδικασίες ανασυγκρότησης του κόμματος.

Οι σύνεδροι που θα εκλεγούν θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του συνεδρίου, καθώς αρκετοί από αυτούς αναμένεται να στελεχώσουν την Κεντρική Επιτροπή και άλλα κομματικά όργανα. Παράλληλα, η διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα αποτυπώσει τους εσωκομματικούς συσχετισμούς που διαμορφώνονται ενόψει των συνεδριακών αποφάσεων και της επόμενης πολιτικής περιόδου.

Έντονο ενδιαφέρον στην Αχαΐα

Σε τοπικό επίπεδο, καταγράφεται έντονη κινητικότητα, με τη Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος στην Αχαΐα να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με στελέχη και μέλη, προκειμένου να υπάρξει ενεργοποίηση και συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έληξε την περασμένη Τετάρτη και, σύμφωνα με τα στοιχεία της Νομαρχιακής, περισσότεροι από 200 υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να διεκδικήσουν μία από τις 127 θέσεις των συνέδρων που αναλογούν στον νομό.

Το μήνυμα του Νίκου Μοίραλη

Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Μοίραλης, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103.9 και την εκπομπή «Όλα Λέγονται», αναφέρθηκε στη σημασία της εκλογικής διαδικασίας.

Όπως τόνισε, η Αχαΐα εμφανίζει ισχυρή συμμετοχή, με περισσότερους από 200 υποψηφίους να διεκδικούν τις 127 θέσεις συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν τον νομό στο συνέδριο.

«Το έντονο ενδιαφέρον και οι πολλές υποψηφιότητες για τις εκλογές των συνέδρων στο Νομό Αχαΐας μαρτυρούν τη δυναμική της παράταξης στην περιοχή. Στόχος μας είναι να εκλεγούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από την Αχαΐα, ώστε να έχουμε ισχυρή φωνή στο συνέδριο και όλοι μαζί να αναδιαμορφώσουμε το πολιτικό αφήγημα του κόμματος ενόψει των εθνικών εκλογών», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τα μέλη και τους φίλους της παράταξης να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η διεύρυνση του πολιτικού χώρου και η ενίσχυση της παράταξης ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Πού θα στηθούν οι κάλπες στην Αχαΐα

Οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου, από τις 07:00 έως τις 19:00, ενώ το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα 2 ευρώ.

Τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Αχαΐα είναι τα εξής:

Δήμος Πατρέων

11ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Ρήγα Φεραίου & Σατωβριάνδου)

2ο Γυμνάσιο Πατρών (Μαιζώνος 156, Τριών Ναυάρχων)

ΚΕΠ Ρίου (πρώην Δημαρχείο, Αθηνών 6, Ρίο)

ΚΕΠ Οβρυάς (Δημοκρατίας, Οβρυά)

Δήμος Καλαβρύτων

ΚΕΠ Καλαβρύτων (Αγίου Αλεξίου 35)

Δήμος Αιγιαλείας

Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης» (Κανελλοπούλου 10, Αίγιο)

Δήμος Ερυμάνθου

ΚΕΠ Χαλανδρίτσας (Νέο Δημαρχείο)

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας (οδός Παπαδημητρίου)

Η συμμετοχή στις κάλπες αναμένεται να αποτελέσει βαρόμετρο για τη δυναμική που καταγράφεται στο κόμμα ενόψει του συνεδρίου, το οποίο θα καθορίσει τις επόμενες πολιτικές και οργανωτικές κατευθύνσεις της παράταξης.