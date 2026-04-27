ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: «Κοροϊδεύατε την κοινωνία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια;»

Σκληρή πολιτική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Άκη Σκέρτσο, με αφορμή την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας για τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη στα ζητήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις θέσεις της Άννας Διαμαντοπούλου.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί τον Άκη Σκέρτσο ότι επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις περί εσωτερικών ρηγμάτων στην αξιωματική αντιπολίτευση, την ώρα που, όπως αναφέρει, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολιτικά αδιέξοδα και σκάνδαλα.

Η επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον Σκέρτσο

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τον υπουργό Επικρατείας «πολυπράγμονα» και σχολιάζει σκωπτικά ότι «εσχάτως υποφέρει από αϋπνίες».

Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι ο κ. Σκέρτσος, «αντί να προβληματιστεί για τα κυβερνητικά αδιέξοδα», ασχολήθηκε με το αν οι απόψεις της Άννας Διαμαντοπούλου για την Ανώτατη Εκπαίδευση γίνονται αποδεκτές εντός του ΠΑΣΟΚ.

«Ας τον απαλλάξουμε από αυτό το άγχος», σημειώνει το κόμμα, υπογραμμίζοντας ότι η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ συνεργάζεται «απόλυτα και αρμονικά» με όλους τους τομείς.

Παράλληλα, κατηγορεί τον υπουργό Επικρατείας ότι πετά «φωτοβολίδες αντιπερισπασμού» και επιδίδεται σε «φλυαρίες και λογικές ακροβασίες» περί δήθεν εσωτερικών ρηγμάτων.

Αιχμές για εμπορευματοποίηση της Παιδείας

Το ΠΑΣΟΚ μεταφέρει την αντιπαράθεση στην κυβερνητική πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες έχουν αντιληφθεί την προσπάθεια για πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας.

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για ραγδαία υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και για ορατή απειλή λουκέτου σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της περιφέρειας.

Παράλληλα, ζητά από τον Άκη Σκέρτσο να απαντήσει αν τα παραρτήματα ξένων κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που συνεργάζονται με κερδοσκοπικά κολέγια είναι πράγματι μη κερδοσκοπικά, όπως διαβεβαίωνε η κυβέρνηση, ή αν «απλώς κορόιδευε ξεδιάντροπα την κοινωνία».

Το ΠΑΣΟΚ θέτει επίσης το ερώτημα αν η κυβερνητική πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 αφορά αποκλειστικά την ίδρυση μη κρατικών και αυστηρά μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, όπως, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι η σταθερή διαχρονική θέση του κόμματος.

Τι είχε γράψει ο Άκης Σκέρτσος

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήρθε ως απάντηση σε ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, μετά τον διάλογο που είχε με την Άννα Διαμαντοπούλου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για τα εκπαιδευτικά ζητήματα και το νέο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι τιμά και σέβεται την Άννα Διαμαντοπούλου, ωστόσο υποστήριξε ότι στη συζήτησή τους υπήρξαν «δύο ανακρίβειες», οι οποίες, κατά τον ίδιο, φωτίζουν το «στρατηγικό πολιτικό αδιέξοδο του ΠΑΣΟΚ».

Η πρώτη αφορούσε τους «αιώνιους φοιτητές». Ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε ότι η πρόβλεψη για διαγραφή τους υπήρχε στον νόμο Διαμαντοπούλου, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ενώ η πρώτη διαγραφή 308.605 «αιώνιων φοιτητών» έγινε, όπως ανέφερε, στο τέλος του 2025 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η δεύτερη αφορούσε τον ισχυρισμό ότι ο νόμος Διαμαντοπούλου ακυρώθηκε στην πράξη από τη ΝΔ το 2014. Ο υπουργός Επικρατείας απάντησε ότι τότε η ΝΔ συγκυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ερώτημα για τους λόγους που δεν υπερασπίστηκε και δεν υλοποιήθηκε ο συγκεκριμένος νόμος.

Η κόντρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ο Άκης Σκέρτσος κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και θάρρος για τα σημερινά και αυριανά προβλήματα, αντί, όπως ανέφερε, να αναπολεί «έναν χαμένο παράδεισο που στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ».

Υποστήριξε ακόμη ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια αποτελούσαν εμβληματική θέση του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη καταψήφισε τόσο την πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 16 το 2007-2008 όσο και τον νόμο Πιερρακάκη το 2024.

Κλείνοντας, ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα επανέλθει με ειδικό σημείωμα για το υπό σύσταση νέο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η αλλαγή αυτή θα βρει τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

