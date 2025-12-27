ΠΑΣΟΚ σε εσωκομματικό αναβρασμό: Ο Παρασκευαΐδης δείχνει την ηγεσία και μιλά για «ηθικό ζήτημα»

Χωρίς να κατονομάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης στρέφει τα βέλη του προς την «κεντρική διοίκηση του κόμματος», επιλέγοντας να μεταφέρει τη συζήτηση από τις τοπικές ισορροπίες στον ίδιο τον πυρήνα των πολιτικών αποφάσεων και των χειρισμών της ηγεσίας.

Ο κ. Παρασκευαΐδης κάνει λόγο για μια «πρωτοφανή και λυπηρή κατάσταση» στα πολιτικά δεδομένα της χώρας, περιγράφοντας συνθήκες άτυπου προεκλογικού αγώνα στη Λέσβο, από πρόσωπο που –όπως υποστηρίζει– κινείται ως υποψήφιος χωρίς θεσμική ή οργανωτική κατοχύρωση. Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκεται ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής, για τον οποίο αναφέρει ότι έχει «αυτοανακηρυχθεί» υποψήφιος στο νησί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει, μάλιστα, στις «υπόγειες» διαβεβαιώσεις που –σύμφωνα με τον ίδιο– έχει λάβει ο κ. Δουδωνής «άνωθεν», στοιχείο που, όπως υπογραμμίζει, μετατρέπει το ζήτημα από οργανωτικό σε βαθύτατα πολιτικό και ηθικό.

«Μέγα πολιτικό και πρωτίστως ηθικό ζήτημα»

Ο βουλευτής Λέσβου δεν περιορίζεται σε διαπιστώσεις, αλλά συνδέει ευθέως το θέμα με τον τρόπο άσκησης της ηγετικής λειτουργίας στο ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίζει, πρόκειται για «μέγα πολιτικό αλλά πρωτίστως ηθικό ζήτημα για την κεντρική διοίκηση του κόμματος», το οποίο, κατά την εκτίμησή του, συνιστά σοβαρή απειλή για την ενότητα που όλοι επικαλούνται.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να επανατοποθετηθεί πολιτικά και να εμφανιστεί ως αξιόπιστη εναλλακτική δύναμη στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Το συνέδριο ως καμπή και όχι ως τυπική διαδικασία

Με φόντο τη συγκεκριμένη εσωκομματική ένταση, ο κ. Παρασκευαΐδης μεταφέρει το βάρος στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος. Δεν το αντιμετωπίζει ως μια απλή οργανωτική διαδικασία, αλλά ως κρίσιμη καμπή για την επόμενη ημέρα του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, το συνέδριο θα πρέπει να λειτουργήσει ως σημείο αναγέννησης ή ακόμη και επανίδρυσης, με νέα πρόσωπα, καθαρούς κανόνες και σαφές πολιτικό όραμα, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο εσωτερικό του κόμματος και να τεθούν στέρεες βάσεις ενότητας.

Συνεργασίες και ο παράγοντας Τσίπρας

Ο βουλευτής Λέσβου τοποθετείται και στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, ξεκαθαρίζοντας ότι μοναδικό κριτήριο θα πρέπει να είναι το πρόγραμμα και οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείει εκ προοιμίου συνεργασίες με πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει προγραμματική σύγκλιση.

Αναφερόμενος ειδικά στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξης Τσίπρας, σημειώνει ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, η απάντηση δεν μπορεί να είναι αντικειμενική, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο πολιτικών εξελίξεων χωρίς σαφείς προεξοφλήσεις.

