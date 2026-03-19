Πάτρα: Επετειακή εκδήλωση του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου για την Ελληνική Επανάσταση στην Αγορά Αργύρη

Σε μια επετειακή εκδήλωση με αναφορά στην ιστορική μνήμη και στα ιδανικά της Ελευθερίας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας προσκαλεί το κοινό ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 21 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αγορά Αργύρη» στην Πάτρα και είναι αφιερωμένη στους αγώνες των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, με στόχο να τιμηθεί μια καθοριστική σελίδα της εθνικής ιστορίας.

Στο επίκεντρο του προγράμματος θα βρεθεί η ομιλία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αθανάσιου Νασιόπουλου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Σελίδες Ιστορίας: Το Κοινωνικό και Διεθνές Περιβάλλον πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα απελευθέρωσης».

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί και μουσικά, με επετειακούς ύμνους και τραγούδια από τον Βυζαντινό Χορό «Απόστολος Ανδρέας», υπό τη διεύθυνση του Σπύρου Σκιαδαρέση, Λαμπαδάριου του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών επιχειρεί να ενώσει την ιστορική γνώση με τη συλλογική μνήμη, αναδεικνύοντας τη σημασία της Επανάστασης και των αξιών που τη συνόδευσαν.

Η παρουσία του κοινού στην εκδήλωση αναμένεται να δώσει ξεχωριστό τόνο σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορική παρακαταθήκη του τόπου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



