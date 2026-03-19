Πάτρα: Επετειακή εκδήλωση του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου για την Ελληνική Επανάσταση στην Αγορά Αργύρη

Μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στους αγώνες των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης διοργανώνει στην Πάτρα ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου στην Αγορά Αργύρη, με ομιλία και μουσικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από το ιστορικό αποτύπωμα του Αγώνα.

19 Μαρ. 2026 12:52
Σε μια επετειακή εκδήλωση με αναφορά στην ιστορική μνήμη και στα ιδανικά της Ελευθερίας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας προσκαλεί το κοινό ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 21 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αγορά Αργύρη» στην Πάτρα και είναι αφιερωμένη στους αγώνες των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, με στόχο να τιμηθεί μια καθοριστική σελίδα της εθνικής ιστορίας.

Στο επίκεντρο του προγράμματος θα βρεθεί η ομιλία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αθανάσιου Νασιόπουλου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Σελίδες Ιστορίας: Το Κοινωνικό και Διεθνές Περιβάλλον πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα απελευθέρωσης».

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί και μουσικά, με επετειακούς ύμνους και τραγούδια από τον Βυζαντινό Χορό «Απόστολος Ανδρέας», υπό τη διεύθυνση του Σπύρου Σκιαδαρέση, Λαμπαδάριου του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών επιχειρεί να ενώσει την ιστορική γνώση με τη συλλογική μνήμη, αναδεικνύοντας τη σημασία της Επανάστασης και των αξιών που τη συνόδευσαν.

Η παρουσία του κοινού στην εκδήλωση αναμένεται να δώσει ξεχωριστό τόνο σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορική παρακαταθήκη του τόπου.

