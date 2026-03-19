Πάτρα: Θλίψη στα Ζαρουχλέικα για τον θάνατο του Φώτη Ανδριόπουλου – “Έφυγε” σε ηλικία 59 χρόνων

Βαριά θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση της απώλειας του συνταξιούχου αστυνομικού Φώτη Ανδριόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος συγγενείς, φίλους και γνωστούς, ενώ η τοπική κοινωνία αποχαιρετά έναν άνθρωπο που ήταν γνωστός σε πολλούς τόσο από την επαγγελματική όσο και από την προσωπική του διαδρομή.

Ο Φώτης Ανδριόπουλος κατοικούσε με την οικογένειά του στα Ζαρουχλέικα, ενώ η καταγωγή του ήταν από τα Βραχνέικα. Η απώλειά του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στους δικούς του ανθρώπους και σε όσους τον είχαν γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ζαρουχλεΐκων Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

